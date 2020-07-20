BASIN-SEN, yarın, Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.

BASIN-SEN, yarın, Bilişim Suçları Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.

BASIN-SEN Yönetim Kurulu adına Örgütlenme Sekreteri

Növber Gürtay tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“21 Temmuz Salı günü (yarın) saat 10:30`da Bilişim Suçları Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen, Sol Hareket ve Bağımsızlık Yolu`nun maddi/ manevi destek vereceğini açıkladığı dava süreci, yarın Basın-Sen Avukatı Tacan Reynar`ın davayı dosyalaması ile başlayacaktır.

Destek verecek örgütlerin katılımı ile Basın–Sen, Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacak.”