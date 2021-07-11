Basın-Sen Yönetim Kurulu belirlendi

Basın Emekçileri Sendikası Yeni Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirilen Genel Kurul ile yapıldı ve yeni yönetim belirlendi. Tek listeyle oluşturulan Genel kurul üyelerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

İşte Basın-Sen yeni Yönetim Kurulu:

Ali Kişmir

Çağdaş Öğüç

Serkan Soyalan

Pınar Barut

Növber Gürtay

Evrim Kamalı

İrfan Gündüzler

Ömer Tatlısu

Ali Kurtoğlu

Kişmir: Pandemi süreci oldukça zorluydu

Genel Kurul’da konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, 2019-2020 yılının zor bir süreç olduğunu, pandeminin her sektörü etkilediği gibi basın sektörünü de etkilediğini söyledi.

Kişmir, “Sektörümüzle ilgili konularla yeterince ilgilenemedik belki de. Ama unutulmasın ki Basın-Sen sektör için en önemli kuruluştur.

“Basın-Sen her olayda tepkisini ortaya koymuştur”

Basın-Sen’in, sektördeki her olaya tepki koyup açıklama yaptığını dile getiren Kişmir, Türkiye’ye girişi ‘güvenlik’ gerekçesiyle kabul edilmeyen, 4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Basın Danışmanı Ali Bizden’i örnek gösterdi.

Kişmir, “Bu olayda da tek tepki gösterebilen basın örgütü Basın-Sen olmuştur. Sektörde olan baskı ve tehditlere yönelik de yine Basın-Sen tepkisini göstermiş ve ses çıkarmıştır. Sendikalı olma sürecinde Kıbrıs Gazetesi’yle ilgili sorunlu bir süreç yaşadık. Kıbrıs Gazetesi kendi sendikasını kurdu. Onun dışında başka bir kurum ve kuruluşla sıkıntı yaşamadık” ifadelerini kullandı.

Kişmir yeni dönem hedefleriyle ilgili de şunları söyledi;

“Bu dönemde de hedeflerimiz var. Bunlar doğrultusunda yeni yönetimle birlikte daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Ekonomimizi de düzeltip sektördeki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getirmeye çalışacağız. Örneğin, sendikalaşmayı çoğaltmak ve daha çok Toplu İş Sözleşmesi imzalamak gibi.

Şimdiden yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum”