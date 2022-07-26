  • BIST 2.551,95
  • Altın 985.823
  • Dolar 17.8409
  • Euro 18.0761
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Basın-Sen:“Aysu Basri Akter, yalnız değildir”

» »
"Ancak bizler kendi insanımızın, ‘Güvenlik riski oluşturacak’ gerekçesiyle bir başka ülkeye alınmaması karşısında, bugüne kadar olduğu gibi yine ses çıkartmaya ve yurttaşlarımızın haklarını aramaya devam edeceğiz."
Basın-Sen:“Aysu Basri Akter, yalnız değildir”

İşte açıklama;

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu eski müdürlerinden, gazeteci Aysu Basri Akter de Türkiye’ye alınmadı.
Bir süredir devam eden Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye alınmaması kararı karşısında ülkeyi yönettiğini zannedenlerin sessizliklerini koruması ve kendi yurttaşlarına sahip çıkmaması bu giriş yasaklarına yenilerinin eklenmesine neden oluyor. Meşruluğu tartışılan UBP-DP-YDP Hükümeti, yanında kendi yurttaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağı karşısında sessiz kalan ve her fırsatta Türkiye’ye ‘şükranlarını’ sunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yaşanan bu olay karşısında sesini çıkartmamaktadır.
Ancak bizler kendi insanımızın, ‘Güvenlik riski oluşturacak’ gerekçesiyle bir başka ülkeye alınmaması karşısında, bugüne kadar olduğu gibi yine ses çıkartmaya ve yurttaşlarımızın haklarını aramaya devam edeceğiz.
İki çocuğu ve eşi ile birlikte tatil için gittiği Antalya’da ülkeye alınmayarak, Kıbrıs’a geri gönderilen gazeteci Aysu Basri Akter de, yalnız değildir.
Türkiye Hükümeti’nin Kıbrıslı Türk aydınlarını Türkiye’ye almaması kabul edilebilir bir durum olmamakla birlikte, hiçbir yasal gerekçe göstermeden “N-82” diye bir kod ile bireylerin seyahat özgürlüğünü kısıtlaması insan haklarına da aykırıdır.
Bir kez daha, KKTC’yi yönetmek için atananların, bir devletmiş gibi davranarak, bu yasaklar üzerinde girişimlerde bulunmasını ve yurttaşlarına sahip çıkması çağrısı yapıyoruz.

Ali KİŞMİR
Basın-Sen Başkanı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP, Gayrimeşru Hükümetin Anayasa Tanımaz Kararlarını Mahkemeye Taşıdı26 Temmuz 2022 Salı 14:34
  • Hellim anlaşması sonrasında şirketlerin kontrollerine başlandı26 Temmuz 2022 Salı 14:33
  • Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Akter dava açıyor...26 Temmuz 2022 Salı 14:31
  • CTP Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı, yerel seçim tarihi değişebilir!26 Temmuz 2022 Salı 14:29
  • Tatar: “Deniz yolculuğu da bir alternatif”26 Temmuz 2022 Salı 14:23
  • Çağlar Gulamkadir Güzelyurt'ta adaylığını açıkladı26 Temmuz 2022 Salı 14:17
  • “Kıbrıslı Türkler Yurttaş mı? Soydaş mı? Yoksa yersiz - yurtsuz bir toplum mu?” Konulu Panel Gerçekleşti26 Temmuz 2022 Salı 13:58
  • Metin Arhun: Verdiğimiz oyun arkasındayız26 Temmuz 2022 Salı 13:18
  • Haspolat ve Demirhan'da hırsızlık26 Temmuz 2022 Salı 12:15
  • Yeniboğaziçi'nde dükkan açma ve hırsızlık26 Temmuz 2022 Salı 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti