BASIN-SEN:''Bizim amacımız TAK’ı bir kesimin değil her kesimin sesi yapabilmektir''

BASIN-SEN TAK'ın kuruluş yıldönümü sebebiyle bir açıklama yayınladı:

Gazetecilik bizim mesleğimiz, ifade özgürlüğü de onurumuzdur. Bu felsefeyle 1972 yılından beridir mücadelesine devam eden Basın Emekçileri Sendikası için 11 basın kuruluşunda bulunan mevcut Toplu İş Sözleşmeleri, geriye kalan tüm özel basın kuruluşlarındaki örgütlü yapısı yanında, Türk Ajansı Kıbrıs ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun önemi eşit derecededir.

Basın Sendikası olarak bir taraftan emeği ve emekçinin haklarını savunurken, diğer taraftan meslek etiğimizi de korumak ve kollamak gibi ağır bir sorumluluğumuz bulunmaktır. Özellikle basın emekçilerinin özgür bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi, çağdaş koşullarda çalışabilmesi ve dünya görüşlerine göre yargılanmamaları için mücadelemiz artarak devam etmektedir.

Bu bağlamda 47 yıldır toplumumuza hizmet veren Türk Ajansı Kıbrıs’ın yeni yaşını kutlarken, bu güzide kurumumuza bugüne kadar emek vermiş tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Dönem dönem çalışanlar üzerinde en çok baskının hissedildiği kurumların başında gelen ve hükümetin rengine göre yapılan haberlere şekil verilmesi istenen TAK çalışanlarının özverisi ile sabrı elbette ki takdir edilesidir. Bizlerin amacı ve hedefi TAK’ın hükümetlerin rengine göre değil toplumun haber alma özgürlüğü ile haber alma hakkına göre hareket edilmesini sağlamak, özgür ve çağdaş habercilik anlayışını kuruma yerleştirmek ve TAK’ın bir kesimin değil her kesimin sesi yapabilmektir. Bunu kurumdaki meslektaşlarımız ve paydaş basın örgütlerimizle başaracağımızdan şüphemiz yoktur.

Mesleğimiz ve meslek onurumuz için daha çok mücadele etmemiz gereken bu dönemde Türk Ajansı Kıbrıs’ın yeri toplumumuz için stratejik öneme sahiptir. Daha çağdaş bir bina, daha çağdaş bir çalışma ortamı ve daha çağdaş bir gazeteciliğin hayat bulacağı bir yıl olması için mücadele sözü verirken, TAK’ın 48’inci yaşına bu sorunları aşarak, özerk bir yapıda gireceğine inancımız tamdır.