BASIN-SEN'den Ali Bizden Hakkında Açıklama

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın danışmanlığı görevini yapan Ali Bizden’in Türkiye’de maruz kaldığı davranışın Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik bir hakaret niteliğinde olduğunu belirtti.

Ali Kişmir konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ali Bizden’in, Türkiye’de maruz kaldığı davranış tarafımızca kabul edilemez olduğu gibi yaşananları kişi hak ve özgürlüklerine karşı da yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Kıbrıslı bir Türk’e yapılan bu davranış aslında Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik bir hakarettir” dedi.

Konu ile ilgili Türkiye makamlarının gerekli açıklamayı yapması ve bahsedildiği gibi “yasaklı listesinin” olup olmadığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade eden Kişmir, konu hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sessiz kaldığını da savunarak bunu eleştirdi.