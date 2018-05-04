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Basın-Sen’den Anastasiadis’e: “Akıncı’nın çağrısına olumlu yanıt ver”

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Basın-Sen’den Anastasiadis’e: “Akıncı’nın çağrısına olumlu yanıt ver”
Basın-Sen’den Anastasiadis’e: “Akıncı’nın çağrısına olumlu yanıt ver”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres Çerçevesi’nin bir paket anlaşma olarak ilan edilmesine yönelik çağrısını olumlu karşıladıklarını belirterek, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de bu iyi niyetli çağrıya olumlu yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, “her iki tarafın da Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan ve herhangi bir ön şart sunmadan müzakere masasına dönmesi ve kabul edilecek bu çerçeve anlaşmasını daha da ileriye götürüp bu yıl içinde toplumlarının onayına sunmaları” beklentisini ifade etti.
Kişmir yazılı açıklamasında, Anastasidis’e, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çağrısına net olarak olumlu bir yanıt vermesi ve müzakere sürecinin bu çerçeveye bağlı olarak başlamasına katkı koyması çağrısı yaptı.
Kişmir gelinen aşamada görüşülecek konu, müzakere edilecek başlık kalmadığını kaydederek, Kıbrıs sorununun artık ortadan kalkmasının ve çözümle Adanın yeniden birleştirmesinin zamanı geldiğini belirtti.

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