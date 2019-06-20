Basın-Sen'den Arıklı'ya, "yandaş medya şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli değildir"

İşte o açıklama;

Türk Ajansı Kıbrıs’ın Meclis’te görevlendirdiği muhabirlerin, kendilerine karşı davranışları yüzünden en çok şikayette bulundukları Milletvekili olan Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Türk Medyası hakkında yaptığı açıklamalar, doğrusu geçmişten günümüze kadar takındığı tavra yakışan bir davranıştır.

Fakat Arıklı şunu bilmelidir ki, gerçek vatanı olarak gördüğü Türkiye’deki alışmış olduğu yandaş medya şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli değildir. Tıpkı yargımızın Türkiye’deki yargıdan çok daha ileride ve bağımsız olduğu gerçekliği gibi!