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Basın-Sen'den Arıklı'ya, "yandaş medya şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli değildir"

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Basın-Sen'den Arıklı'ya, "yandaş medya şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli değildir"
Basın-Sen'den Arıklı'ya, "yandaş medya şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli değildir"

İşte o açıklama;

Türk Ajansı Kıbrıs’ın Meclis’te görevlendirdiği muhabirlerin, kendilerine karşı davranışları yüzünden en çok şikayette bulundukları Milletvekili olan Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Türk Medyası hakkında yaptığı açıklamalar, doğrusu geçmişten günümüze kadar takındığı tavra yakışan bir davranıştır.

Fakat Arıklı şunu bilmelidir ki, gerçek vatanı olarak gördüğü Türkiye’deki alışmış olduğu yandaş medya şekli Kıbrıs’ın kuzeyinde geçerli değildir. Tıpkı yargımızın Türkiye’deki yargıdan çok daha ileride ve bağımsız olduğu gerçekliği gibi!

O nedenle Sayın Arıklı’ya Kıbrıs’ta olduğunu hatırlatırız ve basın kuruluşlarımıza karşı haddini aşan açıklamalarını esas yandaş ve ayrılıkçı bir çizgide olan kendisine iade ederiz. Bu tutumunu devam ettirmesi halinde ise, tepkimizin çok daha sert olacağını da kamuoyu önünde kendisine iletiriz.

Saygılarımızla;
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Ali Kişmir

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