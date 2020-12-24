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BASIN-SEN'den Can Dündar açıklaması

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BASIN-SEN Türkiye'de basın özgürlüğünün mahkum edildiğini belirtti
BASIN-SEN'den Can Dündar açıklaması

BASIN-SEN Türkiye'de basın özgürlüğünün mahkum edildiğini belirtti.

BASIN-SEN'in açıklaması şu şekilde:

Türkiye’de basın özgürlüğü dün bir kez daha Demir parmaklıklar ardına mahkum edilmiştir.

Haber değeri bulunduğu ülkeyi aşan ve tüm dünya için büyük öneme sahip bir haberin altına imza atan ve gerçekleri dünya kamuoyuna sunan Can Dündar’a verilen 27 yıl 6 aylık hapis cezası, Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında bulunduğu yeri hak ettiğini kanıtlamaktadır.

Basın Emekçileri Sendikası olarak dünyanın neresinde isterse olsun meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, onlarla dayanışma göstermeye ve haber yapma özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda basın özgürlüğünün Demir parmaklıklar ardına atıldığı Türkiye’deki kardeş halkımızın, kardeş halkımızın haber alma özgürlüğünü sağlayan meslektaşlarımızın ve yoldaş örgütlerimizin sonuna kadar yanlarındayız!

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