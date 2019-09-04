Basın-Sen'den El-Sen'in grevine destek

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) yarın gerçekleştireceği greve destek belirtti.
Basın Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında “Kendi kendimizi yönetme adına kurumlarımıza sahip çıkmak ve yaşatmak bizlerin en asli görevleri arasındadır.
Bu bağlamda EL-SEN’in verdiği mücadeleyi selamlıyor ve her şartta kendileriyle birlikte olduğumuzu belirtiyoruz” dedi
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