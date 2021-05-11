BASIN-SEN'den EL-SEN'in Grevine Destek Açıklaması

Yoldaş Sendikamız EL-SEN’in başlatmış olduğu haklı grevi selamlıyor, tüm toplumumuzu bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.

Kurumlarımız bizim, size sattırmayacağız, biz yaşatacağız ve biz yöneteceğiz!

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu