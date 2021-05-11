BASIN-SEN'den EL-SEN'in Grevine Destek Açıklaması

Yoldaş Sendikamız EL-SEN’in başlatmış olduğu haklı grevi selamlıyor, tüm toplumumuzu bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.
Kurumlarımız bizim, size sattırmayacağız, biz yaşatacağız ve biz yöneteceğiz!
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu
Yoldaş Sendikamız EL-SEN’in başlatmış olduğu haklı grevi selamlıyor, tüm toplumumuzu bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.
Kurumlarımız bizim, size sattırmayacağız, biz yaşatacağız ve biz yöneteceğiz!
Basın Emekçileri Sendikası
Yönetim Kurulu
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