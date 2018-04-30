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BASIN-SEN’den “Emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” çağrısı

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BASIN-SEN’den “Emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” çağrısı
BASIN-SEN’den “Emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” çağrısı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), basın emekçileri başta olmak üzere tüm emekçileri, 1 Mayıs’ta en güçlü oldukları sokağa çıkmaya ve emek sömürüsüne karşı tek ses olmaya çağırdı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, konuyla ilgili açıklamasında “1 Mayıs günü sözümüzü söylemek ve haykırmak için gücümüzü aldığımız sokakta buluşuyoruz” ifadesini kullandı.

Basın-Sen olarak saat 16.30’da sendika lokalinde buluşup, eylem alanına yürüyeceklerini kaydeden Kişmir, “Başta üyelerimizi ve tüm ülke emekçilerini 1 Mayıs günü en güçlü olduğumuz yer olan sokağa çıkmaya ve ülkedeki emek sömürüsüne karşı tek ses olmaya çağırıyoruz” dedi.

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