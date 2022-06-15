Basın-Sen’den gazeteci Ulaş Barış’ın işten çıkartılmasıyla ilgili açıklama...

Basın-Sen, Kuzey Kıbrıs TV’de çalışan gazeteci Ulaş Barış’ın işten çıkartılmasıyla ilgili olarak, “Ulaş Barış’ın özgürlüklerine darbe vurulması ve işten atılması faşist bir yaklaşımdır” açıklamasında bulundu.

Gazeteci Ulaş Barış, çalışmakta olduğu Kuzey Kıbrıs TV’den çıkartılmıştı.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), konuyla ilgi bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Gazeteci Ulaş Barış’ın, sırf kendi toplumunun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığı için işten atılması kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde düşünce ve ifade özgürlüğü için tüm toplum kenetlenmişken, Kuzey Kıbrıs TV’nin bir gazetecinin özgürlüklerine darbe vurması ve onu işten atması faşist bir yaklaşımdır. Kraldan çok kralcı olma hedefindeki bu medya kuruluşuna karşı Gazeteci Ulaş Barış’ın her türlü yasal hakkını savunmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.”

kaynak: kıbrıs postası