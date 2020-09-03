Basın-SEN'den Kıbrıs-SEN'e ve Kıbrıs Medya grubuna tepki!

Basıın-Sen'in açıklaması şöyle:

Kıbrıs Medya Grubu Yönetimi’nin, Kıbrıs-Sen adında kurmaya çalıştıkları sendika ile Basın Emekçileri Sendikası’nı kurumdan çıkarmaya çalıştığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Zeki Çeler’in Çalışma Bakanı olduğu dönemde hazırlanan destek tüzüğünün ardından toplamda 2 kez Toplu İş Sözleşmesi imzaladığımız Kıbrıs Medya Grubu, işçilerin çalışma yaşamına müdahale etmeye devam ediyor. Daha önce birçok usulsüz işten çıkarma ve yasadışı işlemlerle adından söz ettiren Kıbrıs Medya Grubu, bu kez kurduğu Kıbrıs-Sen adındaki sendikanın ardından, işçileri Basın-Sen’den istifa etmeye zorlayarak, kendi kuracakları sendikaya üye olmaları yönünde tehdit etmeye başladı.

Edindiğimiz bilgilerde, kurum içinde yönetim tarafından zorla seçilen 60 kişilik bir ekibin Kıbrıs-Sen’in kurulması için Sendikalar Mukayyitliği’ne başvuru yaptığı ancak onayın henüz gerçekleşmediği yönündedir. Dahası, henüz resmi olarak kurulmuş olmayan ve tüzüğü Sendikalar Mukayyitliği’nde onay aşamasında olan sendika, dün yine Kıbrıs Gazetesi’nde yayımladığı basın bildirisiyle Kıbrıs Medya Grubu’nu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine davet etmesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, şu anda Basın Emekçileri Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi bulunan kurumun, bir başka sendika ile; kurum içinde referandum yapmadan Toplu İş Sözleşmesi imzalamaya çalışması yasalara aykırıdır.

Buradan tüm kurum personeline seslenmek istiyoruz. Haklarınızı sürekli budamaya çalışan, sizlere daimi olarak mobbing uygulayarak istifa etmeye zorlayan ve farklı sesleri zenginlik olarak kabul etmeyen Kıbrıs Medya Grubu, şimdi de sizin adınıza bir sendika kurarak, sizleri tamamen kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Sizlere zorla istifa mektubu imzalatmaya çalışıyorlar. Bilmenizi isteriz ki, zorla imzalatılan ve sizlerden direkt olarak bizlere ulaşmayan herhangi bir istifa mektubunu kabul etmeyeceğiz. Kimse sizleri zorla sendika üyesi yapmadı, zorlayarak istifa etmenizi de sağlayamaz.

Birden fazla sendikaya aynı anda üye olma şansınız olduğu gibi, bugün bu konuda sessiz kalır ve kurum yönetiminin isteği doğrultusunda sendikanızdan istifa ederseniz, Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklarınızı kaybetmekle kalmaz, Kıbrıs-Sen ile imzalanacak sözleşmeyle, hali hazırda kurumun yasalara uymaması ve hükümetlerin de buna göz yummasından dolayı kötü olan çalışma şartlarınız daha da kötü bir hal alacaktır.

Bireysel olarak kurumun sizleri işten atma tehditlerine göz yummayınız. Toplu bir şekilde istifa etmeme kararı alırsanız, kurum kimseyi işten çıkaramaz. Zaman, bireysel olarak değil, toplu bir şekilde hareket etme zamanıdır. Bugün atılacak olan yanlış bir adım, yarın sizleri içinden çıkılmaz bir duruma sokacaktır.

Sizlere çağrımız, çalıştığınız kurumdaki geleceğinizi, tamamen işverenlerinizin inisiyatifine bırakmamak için, yapılan zorlamalara karşı örgütlenmeniz ve birlikte hareket etmenizdir.

Şunu da net olarak belirtelim ki, Sendikal Platform üyesi olan Basın Emekçileri Sendikası, önümüzdeki günlerde tüm yasal haklarını kullanacaktır ve Sendikal Platform’a bağlı yoldaş sendikalarla beraber sert eylemler ortaya koyacaktır. Gerektiği takdirde bu mücadele boykota kadar gidecektir. Emekçinin hakkını sömüren Kıbrıs Medya Grubu Yöneticileri, sarı sendika kurarak son yıllarda yaptıkları işçi kıyımını daha da ileri taşımak hedefindedir. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.

Saygılarımızla

Basın-Sen Yönetim Kurulu (a)

Ali KİŞMİR

Başkan