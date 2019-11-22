BASIN-SEN'den 'Kıbrıs Yetenekleri' sayfasının yöneticisi hakkında açıklama: "Üyeliği iptal edildi"

Facebook'ta bulunan Kıbrıs Yetenekleri isimli sayfanın, linç ve şiddet çağrısında bulunduğunu gerekçesiyle, site yöneticisi Tarkan Alpmut'un sendika üyeliğinin ve basın kartının iptal edildiğini duyurdu.
BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir'in imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sendikamız üyesi Tarkan Alpmut'un yöneticisi olduğu Kıbrıs Yetenekleri adlı sayfadan linç histerisiyle şiddet çağrısında bulunması, kişisel sayfasından bir başka üyemize tehditler savurarak, üyemiz hakkında yalan bilgiler yaymasıyla ilgili olarak, sendika Yönetim Kurulumuz Tarkan Alpmut'un sendika üyeliğinin iptal edilmesine, süresi dolmuş Uluslararası Basın Kartı'nın yenilenmemesine ve önümüzdeki yıllarda başvurması muhtemel basın kartı taleplerinin reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.