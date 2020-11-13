Basın-Sen'den “Onlar piknikte biz alanda” eylemine destek

AKP hükümeti ile buradaki sözde yöneticilerin Maraş konusunda atmaya çalıştıkları adımlar biz Kıbrıslı Türkleri yeni BM Güvenlik Konseyi Kararları ile karşı karşıya bırakacağı açıktır. Uluslararası hukuka aykırı olan bu adımları kabul edebilmemiz mümkün değildir. Kıbrıslı Türklerin toplumsal haklarının piknik masalarında değil uluslararası hukuk çerçevesinde kurulan masalarda aranması gerektiği bilincinden yoksun bu zihniyete karşı tepki göstermek her bir insanımızın ve örgütümüzün en asli görevleri arasındadır.

Bu bağlamda 15 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan “Onlar piknikte biz alanda” eylemini Basın-Sen olarak selamlıyor ve destekliyoruz.