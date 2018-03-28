  • BIST 114.225
  • Altın 171,459
  • Dolar 4,0076
  • Euro 4,9471
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 19 °C
FLAŞ HABERKılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç?

Basın-Sen’den polise tepki

» »
Basın Emekçileri Sendikası (Basın –Sen), yayımladığı bir karikatür nedeniyle Afrika gazetesine yönelik açılan davada Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın polis tarafından tanık gösterilmesine tepki gösterdi.
Basın-Sen’den polise tepki

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, Baturay’ın “sahtekarlıkla” tanık yapıldığını ileri sürerek, Başbakan Tufan Erhürman’dan Polis Genel Müdürü’nü görevden alması ve ayrıca polisin sivil otoriteye bağlanmasını içeren yasanın Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kişmir açıklamasında, “Bu toplumun güvenliğini sağlamakla görevli polisin kalkıp bu ülkenin en çok okunan gazetelerinden birinin genel yayın yönetmenini sahtekarlık yaparak kandırması ve Baturay’ı haberi olmadan Afrika gazetesine karşı tanık olarak mahkemeye sunması kabul edilebilir değildir. Ahlak sınırlarını zorlayan bu davranış karşısında devlet yetkililerinin hala en ufak bir adım atmaması veya atamaması da anlaşılabilir değildir” ifadelerini kullandı. 

Kişmir, polis teşkilatı ve bu teşkilatının başında bulunan kişinin sınırları aştığını ve polis teşkilatına kara leke sürdüğünü savunarak, “Gerek Afrika gazetesi önünde yaşanan linç girişimi sırasında, gerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılan saldırılar karşısında, gerekse de Meclis damına çıkıp bayrak sallayan kişileri engelleme konusunda polisin ortaya koyduğu tavır ve sonrasında sahtekarlık yapılarak insanların haberi olmadan onların tanık yapılması bardağı taşırmayı geçmiş, bardağın kırılmasına neden olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Kişmir, toplumun huzurunu sağlayan polis teşkilatının yeniden insanların güvenini sağlaması ve asli görevlerini yerine getiren yapıya hızlı bir şekilde kavuşması için Başbakan Tufan Erhürman’ın hiç vakit kaybetmeden konuya el atması ve Polis Genel Müdürü’nü derhal görevden alması gerektiğini kaydetti.

Kişmir, Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın dünkü yazısında paylaştığı olayın gelinen aşamanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, polisin sivile bağlanmasının toplum adına en öncelikli konular arasında olması gerektiğini hükümetin önüne net bir şekilde serdiği görüşünü aktardı.

Kişmir, hükümete en kısa sürede polisin özerk bir yapıda sivilleşmesi için gerekli yasanın Meclis’ten geçirilmesi çağrısında da bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Avusturya Büyükelçisi’ni kabul etti28 Mart 2018 Çarşamba 13:29
  • Halkın Partisi’nde (HP) görev değişimine gidildi…28 Mart 2018 Çarşamba 13:15
  • KTÖS’ten Derinya Kapısı’nın açılması eylemine destek28 Mart 2018 Çarşamba 12:32
  • Kıbrıslı gazeteciler BMW’yi ziyaret etti28 Mart 2018 Çarşamba 11:18
  • Ercan'da uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 136 adet hap ele geçirildi28 Mart 2018 Çarşamba 11:09
  • Mustafa Lefkonuklu hayatını kaybetti…28 Mart 2018 Çarşamba 10:55
  • "Avrupa ülkesi olduğumuzu anımsamaya korkuyoruz"28 Mart 2018 Çarşamba 10:39
  • Fransa zorunlu eğitime başlama yaşı 3 oluyor28 Mart 2018 Çarşamba 10:15
  • Milletvekili maaşları 900 TL artışla 12,500 TL oldu28 Mart 2018 Çarşamba 09:36
  • Özyiğit tiyatro sanatçıları ile bir araya geldi28 Mart 2018 Çarşamba 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti