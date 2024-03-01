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BASIN-SEN'den TAK'a SANSÜR eleştirisi!

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Türk Ajansı Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenteri Sn. Niyazi Kızılyürek’in “YANIT HAKKI”na saygı göstermediğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
BASIN-SEN'den TAK'a SANSÜR eleştirisi!

Türk Ajansı Kıbrıs’ın Avrupa Parlamenteri Sn. Niyazi Kızılyürek’in “YANIT HAKKI”na saygı göstermediğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

YANIT HAKKI basın özgürlüğünün, medya etiğinin ve gazeteciliğin en temel değerlerinden biri olmanın yanı sıra Anayasa’nın da güvencesi altındadır.

Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Dışişleri Bakanı” sıfatı ile kendi kontrolündeki Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demeç ve Niyazi Kızılyürek’e yönelttiği suçlamalar karşılığında yanıt hakkı talebi son derece demokratik bir tavırdır. Bu talebi karşılıksız bırakmak ancak çok sesliliğe saygısız otoriter yönetimlerde olur.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, Ertuğruloğlu’nun söz konusu açıklamaları yalnızca Niyazi Kızılyürek’e değil Avrupa Birliği üyesi tüm Kıbrıslı Türklere saygısızlıktır. Avrupa Birliği yurttaşı olarak nasıl ki seyahat ya da çalışma hakkımızı kullanıyoruz, seçme hakkı da en temel haklarımızdan biridir ve buna saygı duyulması gerekir.

Avrupa’da Kıbrıslı Türklerin hakları için mücadele eden bir Avrupa Parlamenteri’nin yanıt hakkının görmezden gelmesi kabul edilemezdir.

Hatırlatmak isteriz ki, Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası’nın yayınlanması ve bu yasadaki temel prensiplerin, Kıbrıslı Türk toplumunda da uygulanması için en fazla mücadele eden isimlerden bir sayın Niyazi Kızılyürek’tir.

Son 5 yılda çok sayıda meslektaşımız Tahsin Ertuğruloğlu’nun değil Niyazi Kızılyürek’in davetlisi olarak Avrupa Birliği kurumlarına gitmiş, Avrupa Parlamentosu’nda gözlem imkanı bulmuştur.

Türk Ajansı Kıbrıs’ta gazetecilik disiplinleri, evrensel etik değerler ve çok seslilik anlayışının demokrasi dışı güçler tarafından baskı altında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Basın özgürlüğünü tehdit eden bu çevrelere karşı Basın İş Yasası’ndaki “editoryal bağımsızlık” hakkı ve dayanışmamız en önemli gücümüzdür.

Türk Ajansı Kıbrıs yönetim kurulunda temsil edilen, etik değerler ve basın özgürlüğüne bağlılığına inandığımız örgütlerimizin de bu tehlikeli gelişme karşısında gerekli tepkiyi ortaya koyacağına inanıyoruz.

Türk Ajansı Kıbrıs’taki basın emekçisi dostlarımıza baskılar karşısında yanlarında olduğumuzu hatırlatır, gelişmelerin takipçisi olacağımızı belirtiriz.

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