Basın-Sen'den TDP'ye Ziyaret: ‘Özel Hayatın Gizliliği’ ile ‘Bilişim Suçları’ yasası değişmeli

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ali Kişmir Başkanlığındaki Basın Sen heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede ülkedeki gelişmeler, son dönemlerde basına yönelik yapılan saldırılar ile basın mensuplarına yönelik açılan davalar değerlendirildi.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir basın mensuplarının özlük hakları, çalışma koşulları ve saldırılar başta olmak üzere birçok sorunu bulunduğunu belirterek, özellikle ‘Özel Hayatın Gizliliği’ ile ‘Bilişim Suçları’ yasası bağlamında bir değişiklik çalışması başlatacaklarını kaydetti. Genel anlamda yaşanan sorunlar ve bu 2 yasa değişikliği konusunda TDP’den destek talebinde bulundu.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, basının ülke demokrasilerinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirterek, farklı görüşlerin seslendirilmesi, özgürlüklerin gelişmesi, toplumun bilinçlenmesi ve gelişmesi noktasında çok önemli bir misyonu olan basın sektörünün önemine dikkat çekti.

Özellikle son dönemlerde basına yönelik saldırıların artarak tutuklamalara kadar vardığını belirterek bunun yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit, yasalardaki eksiklikler ile basın mensuplarının çalışmalarını etkileyen unsurların yeniden düzenlenebileceğini, TDP olarak da buna destek vereceklerini kaydetti.

Özyiğit, hem haberi yapanı, hem de habere konu olan kişi veya kişilerin haklarını gözetecek, adaleti sağlayacak bir düzenleme ile var olan olumsuzlukların ortadan kaldırılabileceğini ifade etti.