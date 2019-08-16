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Basın-Sen’den UBP-HP hükümetine “sansür” tepkisi

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Hükümeti’nin, göreve getirilmelerinin ardından her alanda başlattıkları yok olma politikalarını sanata da sıçrattığını” ifade etti.
Basın-Sen’den UBP-HP hükümetine “sansür” tepkisi

Kişmir, Basın-Sen adına yaptığı yazılı açıklamada, Sanatçı ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un, Devlet Tiyatrosu için yazdığı oyunun, UBP-HP Hükümeti tarafından “sakıncalı” bulunarak yasaklanmasını “hükümet partilerinin kültürsüzlüğü ve cehaleti” olarak niteledi.  

Kişmir açıklamasında, “Türkiye’de son 15 yıldır pratikte devam eden ve en sonunda Kıbrıs’ın kuzey yarısındaki yapıyı da kontrolü altına almaya başlayan yasakçı zihniyetin, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da sanatı ablukası altına almaya çalıştığını” savundu.

Sanatın her daim özgür, demokratik ve eleştirel bir yapıya sahip olması gerektiğini kaydeden Kişmir, özgürce ve bağımsız bir şekilde mevcut rejimleri eleştirmeyen bir sanat anlayışının, toplumdan kopuk, gerçeklerden uzak ve kurulu rejime biat eden bir yapı haline dönüştüğünü ifade ederek, “Bu da o ülkenin kültür seviyesini düşürür, insanların haksızlıklara karşı muhalefet gücünü zayıflatır” ifadelerini kullandı.

Kişmir açıklamasında, Yaşar Ersoy’un yazdığı oyunda sakıncalı bulunan kısımların hükümet partileri ve bu kararda imzası olanlar tarafından topluma anlatılması gerektiğini kaydetti; “Çıkın ve bu topluma sanatın ne kadar sakıncalı bir şey olduğunu anlatın; anlatın ki, cehaletinizin seviyesini test etmiş olalım” ifadelerine yer verdi.

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