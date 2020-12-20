BASIN-SEN:''Hükümetler daha duyarlı davranmalıdır.''

Açıklama şu şekilde:

Covid-19 vakaları dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçmiş bulunmaktadır. Özellikle yerel vakalardaki artış tüm toplumu tedirgin ederken, mevcut siyasi yapının öncelikleri arasında pandemi ile savaşmak olmadığı için kaygı da bir o kadar çok artmış durumdadır.

Böylesine süreçlerde tüm iş kollarının belli derecede zorlukları vardır. Basın da bu mesleklerin ilk 3 sırası içerisinde bulunmaktadır. Yaptığımız iş hem en büyük risk grupları arasında yer almakta, hem de kamu görevini yerine getirme sorumluluğunu taşımaktadır. O nedenle üzerimizdeki baskı çok büyük, görevimiz ise toplumumuzun haber alma hakkı açısından çok önemlidir. O nedenle hükümetlerin bu konuda daha duyarlı davranmaları gerekmektedir.

Bir taraftan basının özel bacağındaki sorunları gidermek ve alım gücü dibe vuran basın emekçileri için asgari ücrette derhal artışa gitmek için vakit kaybetmeden adım atılmalıdır.

Özellikle ülkenin haber alma hakkına en büyük katkıyı yapan ve haber almanın merkezi olan Türk Ajansı Kıbrıs’taki çalışma ortamı tarafımızca kabul edilemezdir. Şu anda TAK’ın kullandığı bina için “Yetersiz” kelimesi bile yetersiz kalmaktadır. Özellikle Pandemi sürecinde TAK’taki basın emekçilerinin nerdeyse üst üste çalışması, mevcut yetersiz bina yerine kurumun daha çağdaş bir binaya hala taşınmaması ve sürekli bir şekilde bu konuda oyalama tetkiklerine başvurulması mesleğimize verilen değeri göstermektedir. Ne yazık ki bu yetersizliğin bugüne kadar giderilmemesinin suçlusu sadece siyaset değil siyasete bu konuda yeteri kadar baskının kurulmamasıdır da!

Yeterli saygıyı görmek ve toplumun haber alma hakkının daha çağdaş bir ortamda basın emekçileri tarafından en doğru şekilde verilmesi adına sendika olarak başta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere tüm yetkili kesimlerle görüşmeye, bu sorunu kökten çözecek formülü üretmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki hak ettiğimiz saygıyı verdiğimiz mücadelenin sonunda göreceğiz.

Tüm basın emekçilerine bir kez daha sesleniyoruz ve önce sağlık diyoruz. Bu süreçte mesleğimizin hakkını verirken, hem kendimizi hem de ailemizi korumakla da yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Hiçbir baskı ve tehdide karşı da boyun eğmek zorunda değilsiniz.