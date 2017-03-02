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Başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

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Başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda biri aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 12 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin kırsalında, sözde "Ömeryan bölgesi"nde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda, Doğanlı Mahallesi'nde, terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun uzun namlulu silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca çok sayıda patlayıcı ve örgütsel döküman da ele geçirildiği kaydedildi. 

Öte yandan, etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Sorokod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.

Viranşehir'deki terör saldırısının talimatını verdiği belirlendi

Operasyonda, 1 Mart'ta Doğanlı Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun üzerinde 4 bin 600 dolar, bulundukları sığınakta da yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Başına 1,5 milyon lira ödül konulan Kaplan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alıyordu.

Bölgedeki saldırların talimatını verdiği, batı illerine kırsaldan gelen teröristleri yönlendirdiği ve patlayıcılar gönderdiği belirlenen Kaplan'ın, son olarak Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının talimatını verdiği belirlendi.

Etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlı Hacire Tanhan'nın ise Kaplan'ın yardımcısı ve sözde Ömeryan bölge sorumlusu olduğu, ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

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