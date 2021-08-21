Başına 5 milyon dolar ödül konmuştu… Kabil’de ortaya çıktı

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından, örgütün üst düzey isimleri de ortaya çıktı. ABD’nin en çok aranan teröristlerinden biri olan Halil Hakkani, Kabil’de ortaya çıktı. ABD, El Kaide bağlantıları olan Taliban lideri Hakkani’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

Ancak Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesinin ardından Taliban’ın üst düzey isimleri saklanmayı bıraktı ve sokaklara döküldü. Hakkani, Kabil sokaklarında halkı selamlarken, destekçilerine cuma namazı kıldırdı.

Görüntülerde, Hakkani’ye silahlı korumaların eşlik ettiği görülüyor.

ABD merkezli The New York Times gazetesi, Hakkani’nin namazın ardından kalabalığa “Afganistan için ilk ve en büyük önceliğimiz güvenlik. Güvenlik yoksa hayat da yoktur. Erkeklere de kadınlara da önce güvenlik sağlayacağız. Daha sonra ekonomi, ticaret ve eğitim geliyor. Bu konularda da ayırım yapılmayacaktır” dediğini aktardı.

New York Times, Hakkani’nin bu sözlerinin kalabalık tarafından coşkuyla karşılandığını vurgularken, Hakkani’nin Taliban için önemine değindi.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenliğin sorumluluğunu, El-Kaide dahil çeşitli cihatçı gruplarla yakın bağı olan Hakkani Ağı'nın üst düzey üyelerine vermişti.

Bu atamanın endişe verici olduğunu söyleyen Batılı istihbarat yetkilileri, bunun Taliban'ın 1996-2001 yılları arasında sürdürdüğü rejime kıyasla artık daha ılımlı bir yol izleyeceği yönündeki vaatlerine gölge düşürdüğü görüşünde.