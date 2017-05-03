Başına birkaç kez demir çubukla vurarak öldürmeye çalıştı!

Bafra’da dün saat 16.30 sularında yaşanan cinsel saldırı olayı sonucu 16 yaşında bir kız çocuğu ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre H.Y. (E-18), deniz kenarında yürüyüş yapan 16 yaşındaki L.C. B’ye (K-16) cinsel saldırıda bulundu.

Saldırıya direnmesi üzerine L.C. B’nin başına birkaç kez demir çubukla vurarak öldürmeye çalışan H.Y’nin tutuklandığı kaydedildi.

YOĞUN BAKIMDA

Bültene göre saldırıda ağır şekilde yaralanan L.C. B’nin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.