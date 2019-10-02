  • BIST 103.877
  • Altın 272,463
  • Dolar 5,7361
  • Euro 6,2674
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Basına kapalı toplantıda Paris-Ankara gerilimi

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) 70. yılı çerçevesinde Strazburg’da yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik çıkışıyla dikkat çekti.
Basına kapalı toplantıda Paris-Ankara gerilimi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) 70. yılı çerçevesinde Strazburg’da yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik çıkışıyla dikkat çekti. Toplantıda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Macron’a tepki geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuşmasında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 30 yıl sonra bazı Avrupa ülkelerinde insan hakları konusunun sorgulandığını belirtti, otoriter yönetimlere örnek verirken Rusya ve Türkiye’ye atıf yaptı.

Türkiye’de ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü konularının geriye bırakıldığı belirten Macron, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve akademisyenlerin yargı süreçlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydederek “Onların yanında olmalıyız” dedi.

BASKI ARACI OLARAK KULLANIYOR

Macron’un Ankara’ya yönelik çıkışlarından biri de Suriye politikası konusundaydı. AFP’nin haberine göre, Macron’un sığınmacı sayısının arttığı Yunanistan’dan bir milletvekilinin Türkiye’nin politikasına yönelik sorusu üzerine “Bu konuyu Türkiye’nin Avrupa’ya bir baskı aracı olarak kullandığı yönünde Yunan milletvekilinin görüşüne katıldığı” yanıtı verdiği savunuldu. 

Türkiye ile işbirliğinin devam ettiğini söyleyen Macron, “Ancak Suriye’deki gündemimiz Türkiye’nin baskısı ile dikte edilemez” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: MACRON HADDİNİ AŞTI

Macron’un sözlerine Bakan Çavuşoğlu tepki gösterdi. Onursal Başkan olarak Konsey toplantısı için Strazburg’da bulunan Çavuşoğlu, “Macron’un Türkiye’ye dil uzatması haddini aşmaktır” diye konuştu.

Bugüne kadar AB ile yapılan anlaşmayı eksiksiz uyguladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB’nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron, kaç göçmeni Fransa’ya almıştır? O göçmenler yerine YPG/PKK’lileri Elysee Sarayı’nda sık sık ağırlıyor” dedi. 

Macron’un konuşması sırasında Fransa tarafının salona basını sokmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Madem bu kadar hassas, AKPM’ye hitap ederken neden gazeteciler içeri alınmamıştır? Hani basın özgürlüğü” diye sordu. Fransa’daki Macron karşıtı eylemleri ve OHAL uygulamalarını da anımsatan Çavuşoğlu, “Macron’un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken, öten horoza benzetiyorum” diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac öldü26 Eylül 2019 Perşembe 13:17
  • Cem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemedi26 Eylül 2019 Perşembe 13:09
  • Erdoğan ile Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni Yeniden Hayata Geçiriyor26 Eylül 2019 Perşembe 09:19
  • Macron: Trump ve Ruhani'nin müzakerelere başlaması için şartlar oluştu25 Eylül 2019 Çarşamba 13:07
  • Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye uyarı: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmalı24 Eylül 2019 Salı 14:43
  • Yunanistan'da işçiler genel greve gidiyor23 Eylül 2019 Pazartesi 16:18
  • Almanya kömür karşıtı ittifaka katılıyor22 Eylül 2019 Pazar 20:19
  • İsviçreliler 5G'yi protesto etti22 Eylül 2019 Pazar 20:09
  • Hollanda polisinin aldığı lüks otomobiller sürücü bulunamadığı için kullanılamıyor22 Eylül 2019 Pazar 19:50
  • Paris'te göstericilere polis müdahalesi21 Eylül 2019 Cumartesi 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti