Basına Yapılan Testler Sonuçlandı: Tamamı Negatif

KTGB lokalinde dün 260 kişiye uygulanan 'hızlı test' sonucu pozitif çıktığı belirtilen iki kişiye bugün yapılan ileri tetkik ve PCR testlerinin negatif olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı ile basında örgütlü sekiz birlik ve sendikanın işbirliğiyle 4 Mayıs pazartesi yapılan Covid 19 testleriyle ilgili süreç bugün tamamlandı.

KTGB lokalinde dün 260 kişiye uygulanan 'hızlı test' sonucu pozitif çıktığı belirtilen iki kişiye bugün yapılan ileri tetkik ve PCR testlerinin negatif olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre basın alanında yapılan bütün testlerde Covid 19 hastalığına neden olan virüse rastlanmadı.

Geçen hafta BRT personeline yapılan hızlı testlerde de bir kişi ileri tetkike alınmış, o da negatif çıkmıştı.

Böylece basın sektöründe iki aşamalı olarak uygulanan testler sonucunda hastalığa rastlanmamış oldu.