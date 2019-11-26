"Basınçlı Kaplar Yetki Belgesi Sınavı", 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından Basınçlı Kaplar Denetim Tüzüğü kapsamında olan "Basınçlı Kaplar Yetki Belgesi Sınavı", 20 Aralık Cuma günü, saat 09.30’da Lefkoşa’da Çalışma Dairesi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak.

etki belgesi almak için sınava girecek olan Makine Mühendislerinin, 18 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Çalışma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sınav Başvurusu için gerekli olan belgeler şöyle:

“1.Mezun olunan Okul Diploması veya Çıkış Belgesi

2.K.T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası Üyelik Belgesi

Sınav yazılı ve klasik olacak, sınavda tükenmez kalem kullanılacak. Sınavda başarılı olmak için 100 ( Yüz) puan üzerinden en az 70 ( yetmiş) puan alınması gerekiyor.”

Sınav Konuları:

1.Basınçlı Kapların Hidrolik Testi ( 35 puan)

2. Basınçlı Kapların Muayenesi ( 30 Puan)

3. Periyodik ve ilk control fonlarının doldurulması ( 35 Puan)

Sınava katılacak olanların, sınava girerken yanında kimlik kartı ve tükenmez kalem bulundurmaları gerekiyor.