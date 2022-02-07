Başını Çarpan Şahıs Vefat Etti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
02.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp
ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli MELELU(E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam
etmektedir.
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