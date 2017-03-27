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Başınıza Gelecekleri Önceden Söyleyen Tuhaf İşaretler

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Başınıza Gelecekleri Önceden Söyleyen Tuhaf İşaretler
Günlük hayatınızda olan bilen ufak şeylerin aslında geleceğinize dair işaretler taşıdığını biliyor muydunuz? O zaman gelin farkında bile olmadığınız minik ayrıntıların falına bakalım

Bu sabah yüzünüz ne tarafa bakarken uyandınız?

Eğer sağ ise şanlısınız, bu hafta güzel haberler alacaksınız. Olaylara pozitif yönden bakıp başınıza gelen aksilikleri kolayca çözecekseniz.

Gün içinde art arda kaç kez hapşurdunuz?

 

 

Bir kez hapşurduysanız pek bir anlam yüklemenize gerek yok. Ama 3’ten fazlaysa bu hafta kalbinizi kıracaklarını söyleyebiliriz. Ne kadar kırıcı sözler duysanız da onlarla aynı seviyeye inmeyip soğukkanlı kalmanızı öneriyoruz.

Bir gün içinde kaç kişiye ‘Günaydın!’ dediniz?

 

 

Eğer cevap 5’ten fazlaysa sizi bekleyen minik bir sürpriz haber var. Merak etmeyin, oldukça güzel bir haber ve en fazla 5 günü kalmış. Müjdemizi isteriz :)

Ayaklarınızın altı mı kaşındı?

 

 

Genelde çok yol yürümeye delalet sayılan bu belirti, aslında size bir türlü söylenemeyen büyük bir gerçeği temsil eder. Birileri sizden bir şeyler saklıyor, ama hemen olumsuz düşünmeyin. Belki de başınıza gelecek çok güzel bir şeyin haberidir :)

Gece yatağa girdiğinizde yüz üstü mü uzandınız?

 

 

Kendinizden bile saklayabilirsiniz ama bizden asla :) Birilerini çok özlediğiniz belli, hatta buna hasret uzanışı da derler. Yeni birileriyle yeni şeyler denemek isteseniz de geçmişe olan hasretiniz devam ediyor. Ve onun da sizi özlediğini söylemeden edemeyeceğiz.

Gün içinde sürekli bilinçsizce saçlarınız oynuyorsanız?

 

 

En yakın arkadaşlarınızdan biri hakkınızda birkaç olumsuz yorumda bulunmuş. Şimdilik neler konuştuğundan haberiniz olmasa da dikkat etmenizde fayda var.

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak taradıysanız?

 

  •  

 

Kendinizle ilgili sorunların gün yüzüne çıkacağı bir döneme giriyorsunuz. Biraz kendinizi dinleyip hayattan ne istediğinizi belirlemekte fayda var.

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