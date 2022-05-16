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Basit bir bilgisayar 6 ay boyunca yosunla çalıştırıldı

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"Birkaç hafta sonra duracağını düşünmüştük ama öylece devam etti"
Basit bir bilgisayar 6 ay boyunca yosunla çalıştırıldı

Yeni bir araştırmaya göre algler, elektronik aletler için enerji üretiminde iyi bir alternatif olabilir.

Cambridge Üniversitesi'nden mühendisler, basit bir bilgisayar düzeneğini fotosentez yoluyla enerji elde eden bir bakteriyi kullanarak 6 ay boyunca çalıştırmaya başardı.

Araştırmacılar, mikroişlemcinin çalışması için siyanobakteri diye de bilinen mavi-yeşil alglerin ürettiği akımdan yararlandı.

Çok hücreli ve ipliksi yapılarıyla bilinen bu organizmalar zaman zaman su yosunu diye de anılıyor. Alg sayılarında genellikle yaz aylarının sonlarında ani patlamalar meydana gelebiliyor.

Cambridge araştırmacılarının geliştirdiği yeni yöntemde alglerin, çok sayıda elektronik cihaz için enerji sağlaması amaçlanıyor.

Biyokimyacı Christopher Howe, "Giderek büyüyen Nesnelerin İnterneti artan miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bu talebin enerji üretebilen sistemlerden sağlanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İnternetin TikTok videolarını izlemek ve paylaşmak için kullanılan tarafının aksine, Nesnelerin İnterneti çamaşır makineleri, kahve makineleri, akıllı ev aletleri, araçlar veya sensörler gibi nesnelerin birbirine bağlanması anlamına geliyor.

Bazı durumlarda endüstriyel cihazların elektrik şebekesinden uzakta çalışması gerekebiliyor. Pilleri bittiğinde yeni bir batarya temin etmek veya güç kaynağının bozulması durumunda tamirata girişmek zorlayıcı olabiliyor.

Fotovoltaik hücreler, yani Güneş panelleri bu tür zorluklara karşı en uygun alternatif konumunda. Son yıllarda Güneş enerjisinde hızlı ilerlemeler kaydedildi.

Ancak cihazların geceleri de tam kapasite çalışması için alternatif arayışları sürüyor.

Cambridge araştırmacılarına göre algler, bu noktada devreye girerek kesintisiz enerji sağlamak için Güneş pili görevi görebilir. Endüstriyel makinelerin yanı sıra algler, sayısız küçük cihaz için de enerji sağlayabilir.

Laboratuvar koşullarında alglerden AA kalem pil boyutunda bir güç kaynağı oluşturuldu. Bu kaynak, santimetre kare başına 4 mikrovattan fazla enerji üretmeyi başardı.

Dahası fotosentetik algler, ışıklar söndüğünde de gündüz ışığından elde ettiği besin rezervlerini parçalamaya devam etti ve kayda değer miktarda akım üretmeyi sürdürdü.

Hakemli bilimsel dergi Energy & Environmental Science'ta yayımlanan araştırmanın yazarı Howe, "Fotosentetik cihazımızın enerjisi pillerdeki gibi bitmiyor çünkü enerji kaynağı olarak kesintisiz ışığı kullanıyor" diye konuştu.

Sonunda laboratuvarın ortam ışığında bırakılan mikroişlemci, 6 aydan uzun süre görevini yerine getirdi. Deney, alg tabanlı pillerin basit bilgisayarları çalıştırma kapasitesini gözler önüne serdi.

Biyokimyacı Paolo Bombelli, "Sistemin uzun süre boyunca tutarlı çalışmasından çok etkilendik" dedi:

Birkaç hafta sonra duracağını düşünmüştük ama öylece devam etti.

 

Independent Türkçe, Science Alert, Cambridge Üniversitesi

Derleyen: Çağla Üren

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