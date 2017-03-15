 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.137
  • Altın 144,248
  • Dolar 3,7411
  • Euro 3,9799
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Bask bölgesinin en büyük kentinde 10 binden fazla silah ele geçirildi

» »
Bask bölgesinin en büyük kentinde 10 binden fazla silah ele geçirildi
İspanyol polisi, Bask özerk bölgesinin en büyük kenti Bilbao'da iki ay önce düzenlediği operasyonda 10 binden fazla silahı ele geçirdiğini açıkladı.

Polis daha sonra ele geçirilen silahların fotoğraflarını medya ile paylaştı.

Emniyet yetkilileri, silahların büyük bir kısmının kanunlardaki boşluklar nedeniyle yasal yollardan temin edildiğini söyledi.

Organize bir suç örgütüne ait olduğu belirtilen silahlar arasında makineli tüfekler, tabancalar ve el bombaları da bulunuyor.

Operasyonu, Madrid, Bilbao ve Valencia emniyet birimlerinin birlikte düzenledikleri operasyonda 5 kişi de gözaltına alındı.

Avrupa Polis Örgütü'nün (Europol) de desteklediği operasyon sonucu yakalanan silahların İspanya, Fransa ve Belçika'da dağıtılmaya hazırlandığı bildirildi.

Silahlar yasal yollardan alınıyor

Cephaneliğin büyük bir çoğunluğunun açık artırmalar gibi yasal yollarla bir araya getirildiği de açıklandı.

Emniyet, silahların önce kara borsaya ve sonrasında da "teröristlerin ve organize suç örgütlerinin" eline geçtiğini ifade ediyor.

Europol, bu silahların, Avrupa ülkelerinin silah kanunları arasındaki farklar istismar edilerek elde edildiğini vurguluyor.

Devre dışı bırakılarak satılan silahların yeniden çalışır hale getirilmesi ile oluşan pazarın, kaçakçıların ana silah kaynağını oluşturduğu belirtiliyor.

Europol yetkilileri, 2014 yılından sonra bu yollarla elde edilen silahların kaçakçılığında önemli bir artış olduğunu söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM, Hollanda'nın skandal tavrına tepkisiz kaldı14 Mart 2017 Salı 15:44
  • AB Adalet Divanının başörtüsü kararına tepkiler14 Mart 2017 Salı 15:43
  • Hollanda skandalında ateş izni verilmiş14 Mart 2017 Salı 15:05
  • Amsterdam'da yaşayan Türkler Hollanda ile krize ne diyor?14 Mart 2017 Salı 14:14
  • Avrupa Adalet Divanı: İşyerleri başörtsünü yasaklayabilir14 Mart 2017 Salı 12:44
  • SZ: Rutte Erdoğan ile gerginlikten medet umuyor14 Mart 2017 Salı 11:00
  • Hollanda'da TV düellosuna Türkiye damga vurdu14 Mart 2017 Salı 10:58
  • Ayrault: Türkiye'nin açıklamaları kabul edilemez14 Mart 2017 Salı 10:57
  • Hollanda basını: Binali Yıldırım ile Rutte yemekte buluşacak14 Mart 2017 Salı 10:37
  • İskoçya'dan ikinci bağımsızlık referandumu hamlesi14 Mart 2017 Salı 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti