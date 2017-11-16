 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.977
  • Altın 158,790
  • Dolar 3,8677
  • Euro 4,5542
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Bask parlamentosu Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı

» »
Bask parlamentosu Katalonya'nın bağımsızlığını tanımadı
İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetim parlamentosu, Katalonya'nın 27 Ekim'de ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadı.

Bask bölgesinde faaliyet gösteren ve ayrılıkçı siyaset izleyen EH Bildu koalisyonunun, Katalonya'nın bağımsızlığının tanınmasına ilişkin Bask yerel parlamentosuna sunduğu öneri yapılan oylamada reddedildi.

Öneriye sadece yerel parlamentoda ikinci büyük parti olan EH Bildu'nun milletvekilleri 'evet', Bask bölgesinde iktidarda olan Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 'çekimser', muhalefetteki partiler ise 'hayır' oyu kullandı.

EH Bildu ve PNV'nin oylarıyla kabul edilen diğer bir öneride ise Katalonya parlamentosunun 'yapıcı süreç' olarak adlandırdığı, bağımsızlık amacı taşıyan siyasi adımlarına Bask parlamentosunun saygı duyduğu belirtildi.

İspanya merkezi hükümetinin Katalonya'da bağımsızlık girişimlerini durdurmak için özerklik haklarını askıya alan anayasanın 155. maddesi uygulamasını da eleştiren öneride "Katalonya'nın demokratik ve barışçıl şekilde kendi geleceğine karar verme hakkı sadece Katalan halkında ve onun meşru kurumlarındadır" ifadeleri yer aldı.

İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında en geniş haklara sahip Bask bölgesinde çoğunluk bağımsızlık girişimlerinin sadece İspanyol yasalarına uygun şekilde yürütülmesi halinde yapılması gerektiğini savunurken, Katalonya'daki yasa dışı girişimlere karşı çıkıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Katil robotların yasaklanması' tartışması BM'ye taşındı14 Kasım 2017 Salı 16:27
  • May'den Rusya'ya seçimlere müdahale ve siber casusluk suçlaması14 Kasım 2017 Salı 16:27
  • Peşmerge Komutanı: Kürtler kendilerine ihanet eden ABD'ye son derece tepkili13 Kasım 2017 Pazartesi 16:06
  • AB imzayı attı: 'Avrupa savunmasında tarihi sayfa'13 Kasım 2017 Pazartesi 16:05
  • Rajoy referandumdan sonra ilk kez Katalonya'da13 Kasım 2017 Pazartesi 14:17
  • Brexit'in kesin tarihi belli oldu10 Kasım 2017 Cuma 14:00
  • Katalan Parlamento Başkanı kefaletle serbest kalacak10 Kasım 2017 Cuma 13:35
  • Brexit Almanya'ya pahalıya mal olacak10 Kasım 2017 Cuma 13:33
  • Vatikan'da sigara satışına yasak geliyor10 Kasım 2017 Cuma 09:50
  • İngiltere hükümetinde bir bakan daha istifa etti09 Kasım 2017 Perşembe 16:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti