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“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile “Kite Surf” etkinliği düzenleniyor

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile “Kite Surf” etkinliği düzenleniyor.
“Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile “Kite Surf” etkinliği düzenleniyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “Başka Ardalar Ölmesin” sloganı ile “Kite Surf” etkinliği düzenleniyor.

7. Kite Surf etkinliği, Arda Erkan anısına, 10-11 Temmuz tarihlerinde Yedidalga - Heaven Surf  House’da yer alacak.

Etkinlik, uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.                                                                                                                      

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