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Başka bir partinin Ulusal Birlik Partisi’nin içişlerine müdahale etmesi sözkonusu değil

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Kenan Örgen, başka bir partinin, Ulusal Birlik Partisi’nin içişlerine müdahale etmesinin sözkonusu olamayacağını söyledi.
Başka bir partinin Ulusal Birlik Partisi’nin içişlerine müdahale etmesi sözkonusu değil

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Kenan Örgen, başka bir partinin, Ulusal Birlik Partisi’nin içişlerine müdahale etmesinin sözkonusu olamayacağını söyledi.

BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Kenan Örgen, parti yetkili kurulları ve tabanın Genel Başkan Tatar’ın etrafında kenetlendiğini ifade etti.

Son güncel gelişmeleri değerlendiren Örgen, “HP’nin görevden alma talebi diye bir haber çıktı, böyle bir şey yok. UBP büyük bir partidir, tabanı geniş bir partidir.. Bir ailedir. UBP herhangi bir olay karşısında, hep birlikte bir karar verip yoluna devam eder” dedi.

MYK’da Genel Başkanla güncel konuları değerlendireceklerini ifade eden Kenan Örgen, Genel Sekreterimiz de söylemiştir.ç Önceliğimiz halkın refahı ve sağlığıdır. Genel Başkanımız herhangi bir konuda görüş isteyebilir, yetki isteyebilir. Biz Genel Başkanımızın yanındayız. Yetkili kurullarımız, MYK sonunda açıklama gerekirse açıklama da yapacaktır dedi.

 

Örgen, “UBP yıllardan beridir dıştan başka bir partinin içişlerine karışmasına asla müsaade etmeyecektir… UBP’nin en büyük özelliği dıştan müdahaleye asla izin vermez. Şu an kabine değişikliği gündemde değil, karar genel başkanımız ve yetkili kurullarındır…”diye ekledi.

UBP’nin ülkenin en büyük partisi olduğunu belirten Örgen, “Elbette büyük parti olmak iç tartışmaları da beraberinde getirir, biz aileyiz, kendi tartışmalarımızı yaparız ama en sonunda en doğru çözüm yolu bulunur. Zaten Parti içi tartışma olmazsa, o zaman o parti; parti değildir” ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz süreç içinde zaman zaman bazı tartışmalar yaşandığına işaret eden Örgen, ” ufak tefek görüşler tartışmalar Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi düzelecektir. Bu seçime bir bütün olarak gireceğiz. Adayımızın etrafında kenetlenip, seçimi kazanacağımızdan en ufak şüphemiz yoktur”dedi.

Genel Başkanın bölge ziyaretlerinde karşılaştığı ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Örgen, görev dağılımı ile koordinasyon içinde çalışmaları tüm bölgelerde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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