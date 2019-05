“Başka Hilmiler ölmesin” eylemi yapıldı!

Otomobil ve motor sporları alanında faaliyet gösteren 8 dernek, trafik kazalarına ve yollardaki alt yapı eksikliklerine dikkat çekmek üzere Girne-Lefkoşa anayolunda “Başka Hilmiler Ölmesin” sloganıyla eylem yaptı.

24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun geçtiğimiz hafta hayatını kaybettiği kazanın gerçekleştiği noktada, Girne – Lefkoşa anayolu üzerindeki “Bulut İnşaat” sitesi önündeki eylemde onlarca kişi önlem alınması çağrısında bulundu.

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) üyesi olan Çelebioğlu’nun kaza geçirdiği yere siyah çelenk bırakıldı, dernekler adında basın açıklaması yapıldı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında “Trafik sorunu halen ülkemizde gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Ülkemizde her yıl yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, yaralanıp sakat kalmaktadır. Dileğimiz yüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynısıra vatandaşlarımızın dikkatini trafik olgusuna çekebilmektir” denildi.

Açıklamada, trafik kazalarının azaltıması için altyapının, ilk ve acil yardımların ve denetimlerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapıldı. “Ölümler bu kadar ucuz olmamalı, gerekli yol güvenlik önlemleri bir an önce alınmalıdır” denilerek ülkeyi yönetenlere ve yönetmeye talip olanlara çağrı yapıldı.

Eyleme, Kyrenia Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü destek verdi.