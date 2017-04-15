 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Başkalarını suçlamayı bırakmanın 4 yolu

»
Başkalarını suçlamayı bırakmanın 4 yolu
Yaşadığınız sorunların sorumluluğunu sürekli başkalarına mı yüklüyor? Psikolog Barış Gürkaş, başkalarını suçlamanın bırakılması gereken yanlış bir tutum olduğunu söylüyor ve bunun yollarını anlatıyor.

Hepimizin sürekli başkalarını suçlayan ve başkalarının yanlış olduğunu söyleyerek kendini haklı çıkarmaya çalışan insanlarla muhatap olduğunu dile getiren Psikolog Barış Gürkaş, “Bu tarz insanlar genellikle sorumluluğun bir kısmını paylaştıklarını kabul etmeye korkarlar ve olan kötü bir şeyin suçu başka birine yüklendiği zaman rahat hissederler. Bazen başkalarını suçlama davranışı aslında bir üzüntü belirtisi ve yardım isteği olabilir. Kişi umutsuzca başka birinden kendisi için bir şeyleri düzeltmesini istediğinde harekete geçmesi için de onu suçlama yolunu deneyebilir.

Bu tarz suçlamaların hepsi açıkça ortadadır ve herhangi biri tarafından zorluk çekmeksizin fark edilebilir ama insanları suçlamanın daha tehlikeli ve anlaşılması çok güç olan bir tipi var. Bu tip aynı zamanda suçlanan kişinin -haklı olsa bile- gerçekten de kendini yanlış bir şey yapmış gibi hissetmesine neden olabilecek kadar güçlü ve etkilidir” diye konuştu.

stres-2-002.jpg

“BENCİLSİN VE YALNIZCA KENDİNİ DÜŞÜNÜYORSUN”

Psikolog Barış Gürkaş, yaptığı açıklamada, “Bencilsin ve yalnızca kendini düşünüyorsun” Bu yargı bencil bir insana söylenebileceği gibi incinmiş ve hissettiği üzüntü için başkalarını suçlamaktan başka yol bulamayan bir insan tarafından da söylenmiş olabilir. Kişi, ‘o gün beni yalnız bıraktığın için kötü hissettim' demek yerine başka birini suçlayarak sorumluluğu reddeder. Aynı hikâye birinin sizden hoşlanmamasından korktuğunuzu kabul etmek yerine onun kibirli olduğunu söylediğiniz zaman da geçerli. Bazen, sorumluluktan kurtulmak ve sorunlarımızı çözmekten kaçmak için insanlara bencil, kibirli ya da inatçı gibi etiketler takarız. Çünkü harekete geçmek, kendi problemlerimizi çözmek ve duygusal yaralarımızdan kurtulmak birini suçlamaktan daha zordur” dedi.

BAŞKALARINI SUÇLAMAYI BIRAKMAK İÇİN…

Psikolog Barış Gürkaş, başkalarını suçlamayı nasıl bırakırız sorusuna ise şöyle cevap verdi; “Çocukluğunuz ve başkalarını suçlama: Eğer kendi sorunları için başkalarını suçlayan bir insansanız çok büyük ihtimalle hala, çocukken kullandığınız yönteme bağlısınız. Çocuklar henüz kendi eylemlerinden sorumlu olduklarının bilincine sahip olmadığı için her zaman başkalarını suçlarlar.

Kabul etme ve Suçlama: Başkalarını suçlama genellikle farklı durumlar söz konusu olduğunda bu durumları kabul etme ve onlarla baş etme yeteneğinin eksikliğine bir işarettir. Birtakım şeyleri doğru şekilde kabul edebilmeyi öğrenmek kesinlikle size başkalarını suçlamaktan vazgeçmeniz konusunda yardımcı olacaktır.

Zayıflık ve Başkalarını Suçlama: Başkasını suçlayan kişi genellikle zayıf olan pozisyondadır ve suçlama yoluyla biraz güç kazanmaya çalışır. Eğer başkalarını suçlamayı bırakmak istiyorsanız hayatınızın kontrolünü nasıl elinize alacağınızı, nasıl daha güçlü olacağınızı ve farklı problemlerle nasıl yüzleşeceğinizi öğrenmelisiniz.

Psikolog ve Psikiyatrist Desteği: Başkalarını suçlama durumu birçok zaman ilişkilerimizi bozucu bir davranıştır. Bundan kurtulmanın en önemli ve etkili yöntemlerinden birisi de psikolog ya da psikiyatrist desteğine başvurmaktır. Psikolog desteği sayesinden terapi ile bu davranışınızdan kurtulabilirsiniz. Davranış değişimi için kimi zaman psikolog desteğine ihtiyaç duyabiliriz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken önemli nokta ise gideceğiniz uzmanın uzman klinik psikolog olmasıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 12 Nisan Çarşamba Günlük Burç Yorumları12 Nisan 2017 Çarşamba 09:51
  • UFÜ tarafından, “doğaya yakın, kansere uzak” doğa yürüyüşü gerçekleştirildi12 Nisan 2017 Çarşamba 09:11
  • Yalnızlık alışverişi etkiler mi?11 Nisan 2017 Salı 17:17
  • 11 Nisan Salı Günlük Burç Yorumları11 Nisan 2017 Salı 14:05
  • İskele Kansere Karşı Yürüdü10 Nisan 2017 Pazartesi 17:42
  • 10 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları10 Nisan 2017 Pazartesi 12:55
  • VİDEOLU: "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında bir ilk!09 Nisan 2017 Pazar 14:13
  • Cem Yılmaz ünlü diziye konuk olarak katılacak09 Nisan 2017 Pazar 11:42
  • 8 Nisan Cumartesi Günlük Burç Yorumları08 Nisan 2017 Cumartesi 09:08
  • ATOR: Rusların Mayıs tatili için tercih ettikleri en gözde ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs07 Nisan 2017 Cuma 17:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti