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Başkalarının buğday anızlarını, saman yapıp taşıdı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı:
Başkalarının buğday anızlarını, saman yapıp taşıdı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

2021 yılı Temmuz ayı içerisinde, Kuruova - Kaleburnu köyleri arasında bulunan Elisi Mevkiinde, S.Z.(E-28), kullanımında bulunan traktör ve makine ile Mustafa YÜZÜGÜLEN’e ait 70, Havva SAFA’ya  ait 30 dönüm arazi içerisinde biçilmiş buğday anızlarını mal sahiplerinden izinsiz saman yapıp taşımak suretiyle ürün hırsızlığı yaptığı tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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