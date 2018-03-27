Başkalarının çocukları giderken "Gelen Türk, giden Türk" tü

Serdar Denktaş Yenidüzen'e verdiği röportajda, Yenişehir'deki yurt konusuyla ilgili soruları da cevapladı.

"YENiDÜZEN: Yasal olarak bir durum söz konusu değil. Etik olarak nasıl değerlendirmek lazım?

Serdar Denktaş: Yasal olarak bir sorun yok. Bu artık isme yönelik bir saldırıdır bana göre. Bu olacak şey değil. Bunu kabullenmek artık bana zor geliyor. Rauf’u ben devlete almaya kalksam ‘vay devlete aldın’. Raif bunu yaşadı, Oxford mezunu işsiz kalınca babam danışman olarak aldı kendisini söylenmedik laf kalmadı. Şimdi devlete alamam, kendisi iş yapar, kendi malında bile çıkarılmadık sorun kalmadı. Devletten bir yer aldı, yurt yapacak ve YÖDAK talep ediyor, ‘yurt da olmalı’ diyor. Yurt yapacak ve bu Rauf’a özel de değil, Güzelyurt’ta, Lefkoşa’da Mağusa’da birçok kişiye yurt yapımı için yer verildi. Hiçbiri de ihale yöntemiyle değil. ‘Biz burada yurt ya da apartman istemeyiz.’ Nedir istediğiniz? Burası park olsun. Peki parkın karşısında veya yanında var olan bir ev şimdi, anlaşırsa müteahhit ile ve 12 katlı apartman olursa engelleyecek miyiz? Karşı çıkacak mı mahalleli? Hayır. Onun için derim isme yöneliktir. Ben çocuğuma ne deyim. Bırak oğlum bu memleketi sen git yurtdışına ve gelme bir kere daha. Bunu mu söyleyeyim ben evladıma? Ben mi ayrılayım siyasetten? Ayrılsam bitecek mi tüm bu tartışmalar? Tamamen yasaldır yapılan. Buna rağmen Başbakan ve Başbakan Yardımcısının talebi üzerine Başsavcılığa da yazı yazdım. Çünkü bir ihale yasası var bir de Devlet Emlak Malzeme Dairesi Yasası var. İkisi de birbiriyle çelişkili. Bunun için değil sadece İhale Yasası’nın geçtiği 2016 Nisan’ından beri Devlet Emlak Malzeme Dairesi Yasası’nın öngördüğü şekilde kiralamalar yapıldı. Ne yapacağız? Savcılık bize görüş versin. Şu çok mantıksız; devlet bir yer kiralayacak kendi için, ihaleye mi çıkacağım? Yoktur böyle bir şey. Devlet bir yer kiralayacak, devlet emlaktan ihaleye mi çıkacak? Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Devletin büyük bir binasını Sea Side Otel’i örneğin devlet çağırır birini ve der ki; sen bu işi iyi biliyorsun, yatırım da yapabilecek birisin, bunu yapar mısın? Yapılır. Organize bir bölgede, geçmişte yalvarırdık yatırımcı gelsin diye şimdi yatırımcı bolluğu var. Organize bölgeyi ihaleye mi açayım? Maliye Bakanlığı’na bu yetki verildi. İcranın elini kolunu bağlayarak, icraat bekleyemezsin. İhale Yasası’nı geçirdik işte, ama şimdi değişikliğini gündeme getirdik. Neden? Boru patlar, tamir edemezsiniz, ihale edeceksiniz. Yurt dışında temsilcilik açacaksınız, ihale, sandalye alacaksınız ihale gerekir.

(YENİDÜZEN)