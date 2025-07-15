Başkan Ataser'den Yapı Denetimi ve Afet Hazırlığı Vurgusu: “6 Şubat Bize Ne Yapmamız Gerektiğini Gösterdi”

Proje kapsamında, belediye tarafından tahsis edilen arazi üzerine arama kurtarma parkuru ve eğitim sahası inşa edilecek. Törende konuşan LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Dernek Başkanı Muhammet Öksüzali, 6 Şubat depreminin ardından edindikleri deneyimlerin altını çizdi.

"6 Şubat Ortak Hafızamız Oldu"

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuşmasında 6 Şubat depreminin yarattığı travmayı unutmamak gerektiğini belirterek, “O gün hep birlikte sahadaydık. 6 Şubat’ta birbirimizi daha yakından tanıdık. Bu yaşanmışlık, bize hem bir tecrübe hem de örnek oldu. Ne yapılması gerektiğini, çalışma düzeninin nasıl olması gerektiğini birlikte gördük” dedi.

Ataser, yalnızca deprem değil; sel, yangın ve diğer olağanüstü durumlar için de hazır olunması gerektiğini vurguladı. “Ülke olarak biz de deprem bölgesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ile yakın coğrafi ve insani bağlarımız nedeniyle biz de bu riskin içindeyiz. Hazırlıklı olmak zorundayız,” ifadelerini kullandı.

Yapı Denetimi Uyarısı: "Unutuyoruz, Ama Tehlike Geçmedi"

Başkan Ataser, özellikle yapı güvenliği ve imar düzenlemeleri konusuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Her toplantıda dile getirdiğim gibi, ülkemizde imar konusu yeniden ele alınmalıdır. Çok katlı binalar, usulsüz yapılar ve kaçak inşaatlar ciddi bir risk oluşturuyor. 6 Şubat’ı yaşadık ama çabuk unutuyoruz. Oysa bir gün bu felaketi yeniden yaşayabiliriz. O gün geldiğinde ne yapmamız gerektiğini şimdiden bilmemiz şart.”

Eğitim Alanı ve Gönüllü Sistemi Kuruluyor

Tahsis edilen arazi üzerine kurulacak arama kurtarma eğitim alanı hem belediye personeline hem de gönüllülere açık olacak. Parkurun 8 parçadan oluşacağı, alan içerisinde iki konteynerin yerleştirileceği ve burada çeşitli tatbikat ve eğitimlerin yapılacağı belirtildi.

Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği Başkanı Muhammet Öksüzali ise konuşmasında, Başkan Ataser’in desteklerine teşekkür ederek, “6 Şubat’tan bu yana Sayın Başkan bizlerle birlikte sahada yer aldı. Yaşadığımız hikâyelerden etkilenerek bu iş birliğine öncülük etti. Bugün geldiğimiz noktada, hem bir eğitim merkezi kuruluyor hem de arama kurtarma köpekleriyle ilgili ciddi adımlar atılıyor,” dedi.

Dernek olarak Sevil isimli arama kurtarma köpeğinden sonra 4 yeni köpeğin daha adaya getirildiğini belirten Öksüzali, bu köpeklerden birinin bakımı ve eğitimi LAÇ Belediyesi’ne tahsis edilerek yürütüleceğini duyurdu.

İlk Konteyner Mutfak Projesi Yolda

Ataser, ayrıca Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği tarafından geliştirilen konteyner mutfak projesinden de bahsederek, bunun ülkede bir ilk olduğunu ve bölgede yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Sonuç: Afetlere Hazırlık Kurumsallaşıyor

Toplantı sonunda her iki taraf da afet bilincinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif alması ve toplumun gönüllülük temelinde eğitilmesi yönünde ortak çalışmaların artarak süreceği mesajını verdi.