Başkan Çalık Yanan Tarım Arazilerini Gündeme Getirdi

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında konuşan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Dünyada buğday krizinin yaşandığı bir dönemde, ülkemizin yaklaşık 20 milyon tonluk buğday hasadı beklediği tarlalarının peş peşe yanması oldukça kaygı verici. Son bir ayda ülkemizin dört bir yanında toplam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat bekleyen buğday tarlası yanarak kül oldu” diyerek yangınlara dikkat çekti. Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclisin açılışında konuşan Başkan Çalık, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki buğday tarlalarında çıkan yangınlara ve tarım politikalarına vurgu yaptı. Çalık, “Ülkemizin yaklaşık 20 milyon tonluk buğday hasadı beklediği arazilerin peş peşe yanması oldukça kaygı verici. Son bir ayda ülkemizin dört bir yanındaki toplam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat bekleyen buğday tarlası yanarak kül oldu. Yangınların sebebi ne olursa olsun yapmamız gereken tarım politikalarını iyileştirmek ve yangın gibi afetlere karşı tedbirleri sıklaştırmak.
Gıdanın ana kaynağı olan buğday yanıyor. Yakın gelecekte insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi gıda güvenliği olacak. Sürdürülebilir bir gelecek için yerelde üretim elzemdir. Gerçek vatanseverlik; ülkemizde tarımı büyütmek ve iklim dostu akıllı tarım yöntemleriyle sürdürülebilir gıda üretimidir.” şeklinde konuştu.
Başkan Çalık’ın gündeme getirdiği yangınlar ise şöyle:
Mersin Tarsus’ta 12 dönüm
Şanlıurfa Ceylanpınar’da 80 dönüm
Gaziantep Islahiye’de 15 dönüm
Kahramanmaraş Pazarcık’ta 8 dönüm
Manisa Alaşehir’de 40 dönüm
Manisa Bintepeler’de 2000 dönüm
Mardin Kızıltepe’de 55 dönüm
Mardin Nusaybin’de 30 dönüm
Aydın Söke’de 80 dönüm
Osmaniye Düziçi’nde 10 dönüm
Bursa Nilüfer’de 50 dönüm
Diyarbakır Kayapınar’da 500 dönüm
Diyarbakır Bismil’de 40 dönüm
Diyarbakır Silvan’da 200 dönüm
Batman Beşiri’de 200 dönüm
Tekirdağ Malkara’da 300 dönüm
Tekirdağ Çorlu’da 500 dönüm
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