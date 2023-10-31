Başkan Harmancı 100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu’nda vurguladı: “Başkentlere özel statü şart”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın davetlisi olarak katıldığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlama etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu" etkinliğinde başkentlere özel statü verilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yurt dışı kardeş kentlerinin belediye başkanları, başkan yardımcıları ve uluslararası yerel idare kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen formda Başkan Harmancı’ya belediye meclis üyeleri Salih Çeliker ve Tolga Ahmet Raşit de eşlik etti.

Mansur Yavaş dünyadaki savaşlardaki dehşeti kınayarak barış mesajları verdi

Forumda ilk konuşmayı yapan ev sahibi Başkan Mansur Yavaş, dünyada yaşanan savaşlara çekip bu dehşeti kınayan barış mesajları verdi. Yavaş’ın ardından BM Yerel Yönetimler Danışma Komitesi (UNACLA) Başkanı ve Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin’in açılış konuşmasıyla 100.Yıl Ankara Forumu başladı.

Başkan Harmancı, “Başkentlerin Sorunları ve Çözüm Yöntemleri” Oturumunda konuştu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı başkent yönetimleri ile merkezi yönetim arasındaki ilişkiler, başkentlerin gelişim alanları, kamu binaları, diplomatik misyonlarla ilişkileri, artan nüfus baskısı gibi konularla ilgili oturumda bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Harmancı: “Demokrasiyi, laikliği ve diğer devrimleri uygulama kararlılığında olan bir toplum ve ülkeyiz”

LTB Başkanı Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında başkent Ankara’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek Cumhuriyetin 100. yılını bir kez daha kutladı. Başkan Harmancı, Kıbrıslı Türkler’in Cumhuriyet devrimlerinden çok etkilenmiş bir toplum olduğunu ifade ederek 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra 1928’de Söz gazetesi ile birlikte Harf İnkılabı’nı da kabul ettiğini söyledi. Harmancı, aynı zamanda Kıbrıs Türk toplumunun harf inkılabı gibi adımları İngiliz idaresi döneminde yaptığına dikkat çekti. Demokrasiyi, laikliği ve diğer devrimleri uygulama kararlılığında olan bir toplum ve ülke olduklarının altını çizen Harmancı, “Kıbrıs nev-i şahsına münhasır bir coğrafya, Lefkoşa Türk Belediyesi de mazisi ile ülke tarihi açısından çok önemli bir belediye. 1958’de İngiliz valisinin onayıyla kurulmuş, 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın bir parçası haline gelmiş. 1963’te sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı makamından ardından KKTC’nin diplomatik ilişkilerini de yürüten tek yerel yönetim konumuna gelmiş.Bizleri dünyanın diğer başkentlerinden ayıran “Dünyanın son bölünmüş başkenti” olma özelliğimizdir. 1956’dan itibaren şehrin kuzeyi ve güneyi dikenli ikiye tellerle ayrılmış, 1958’de idari olarak da ikiye ayrılmış, 1963’te bu ayrım kalıcı hale gelmiştir. Bu durum şehrin yürütme konuları ve altyapı konularında sorunlar yaratmakla beraber diplomatik iş birliklerine gerekli kılmaktadır. 1978’de çatışma ruhunun kaybolmadığı bir dönemde, Lefkoşa Türk ve Rum Belediyeleri ortak bir kanalizasyon altyapı sistemi ve Arıtma Tesisi kurmuşlar, uluslararası platformlarda bize ödüller de kazandırmış ortak Lefkoşa İmar Planı’nı oluşturmayı başarmıştır.” dedi.

“Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi ve bugüne kadar yaşananlar, başkentlere neden özel statü verilmesini açık şekilde ortaya koyuyor”

LTB Başkanı Harmancı konuşmasının devamında günümüzün yerel yönetim-siyaset ilişkisine değinerek “Hayat statik değil ve toplumların ihtiyaçları da dinamiktir. Başkentler aynı zamanda siyasetin hesaplaşma alanlarıdır. Toplumlar iktidarlara karşı vermeye çalıştıkları mesajları başkentler veya önemli kentler üzerinden veriyorlar. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi’nin başkentlerin mali yapılarının, belediye ile merkezi hükümetin farklı siyasal temsiliyetleri olduğu durumlarda siyasi çatışma aracı olarak kullanılabildiği ve bu yüzden de başkentlerin özel bir yasal statüye kavuşması gerektiğine dair tavsiye kararları vardır. Berlin ve Viyana’da başkentlere farklı statülerin garanti altına alındığını gördük hatta farklı vergilendirmelerle başkentlerin güçlü kılındığını da gördük. Burada demokrasiyi çalıştırabilmek için demokrasinin korunabileceği özel yasaların çıkması gerekmektedir. Kıbrıs’ta uygulanan merkeziyetçi sistem büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Şehir planlamayla ilgili yetkilerin merkezde olması ve yerel yönetimlerin sadece uygulayıcı pozisyonda olmamız, şehirlerin seçilmiş meclislerinin ve başkanlarının şehrin planlanmasında en az rolü almasına neden oluyor.” Dedi.

“İnsan odaklı hizmetler ve uluslararası dayanışma”

“LTB sınırları içerisinde belediyemizin resmi nüfusunun yarısı, gayrı resmi nüfusumuzun ise 1/3’ü oranında yani 40.000 üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyoruz. Adanın ve şehrin bölünmüşlüğünün yarattığı trafik ve altyapı sorunlarına paralel bir de insani dramların yaşandığı bir ortama sahibiz. Ortadoğu ve yakın coğrafyamızda ortaya çıkan sorunlar maalesef insanların oldukları yerden daha güvenli yerlere doğru göç etmesine yol açıyor. Kıbrıs adası da durak noktalarından birisi olduğu için hizmet odaklı servis vermeye ve uluslararası dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Belediye başkalığında 9. yılında olan, muhalefete mensup bir belediye başkanıyım. Son dönemde bizleri de çok fazla etkileyen bir yerel yönetimler reformu ortaya çıktı ve maalesef iktidarların olaya kendi belediyelerini koruma anlamında yaklaştıklarını yaşayarak gördük. Bunun da sıkıntılarını halk görmektedir.”

Harmancı,“Değişen iklim koşulları bütün şehirlerimizi tehdit altına almaktadır ve bu da uluslararası finansmana ulaşma konusunda bizim gibi tanınmışlık problemi olan ülkeler büyük problem oluşturmaktadır. Büyük projeler büyük finansmanlar istediği için foruma katılan bütün belediyelerin dayanışmasını da yanımızda hissetmek istiyoruz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Başkan Harmancı konuşmasını “Ortadoğu’da, Filistin’de,Gazze’de yaşanan insanlık dramını lanetliyoruz. Dayanışmamız da hep Gazze ve Filistinle olacak.” sözleriyle tamamladı.

Galada LTB Sanat ekibi de sahne aldı

LTB Sanat ekibinin de sahne aldığı galaya da katılan Başkan Harmancı ve LTB heyeti, forum kapsamında düzenlenen resepsiyonda yabancı belediye başkanları ve Türkiye’den belediye heyetleriyle de istişarelerde bulundular