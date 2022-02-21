Başkan Harmancı Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'na Davetli

Başkan Harmancı adadan davetli tek belediye başkanı olarak 100 mevkidaşı ile Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'nda olacak

Ülkemizin uluslararası tek tanınmış kamu kurumu Lefkoşa Türk Belediyesi bir kez daha önemli bir uluslararası diplomasi organizasyonuna davet edildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 24-26 Şubat tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleşecek Uluslararası Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'na katılıyor.

Floransa Belediyesi tarafından düzenlenecek konferans için Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella,mevkidaşı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya davet mektubu gönderirken, Başkan Harmancı ülkede resmi tek davet alan yerel yönetici olarak bu uluslararası konferansta başkent Lefkoşa’yı temsil edecek.



100 belediye başkanı şehirler arası diyaloğu geliştirecek, işbirliği ve barışı destekleme için eylemleri teşvik edecek



Akdeniz bölgesindeki yerel yönetimleri temsilen 100 Belediye başkanı, 200’den fazla delegasyonun katılacağı önemli uluslararası buluşmada LTB Başkanı Harmancı da Barselona, Floransa, İzmir, Atina gibi şehirlerin belediye başkanlarıyla birlikte konferansa katkı koyacak. Konferansta bölgedeki şehirler arası diyalog ve dostluğu geliştirerek,barışın inşasında dünya tarihine yön verebilecek bir şehirler hareketinin yaratılması hedefleniyor.



Başkan Harmancı Uluslararası Çapta Temaslar ve İkili Görüşmelerde Bulunacak



Başkentin ve Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası temsiliyeti için diplomatik girişimlerde bulunan Başkan Harmancı, Floransada bulunduğu süre içerisinde uluslararası çapta temaslar ve ikili görüşmeler ile hem başkent Lefkoşa’yı farklı mevkidaşlarına anlatacak hem de LTB’nin vizyonunu ve projelerini aktaracak.



Yerel, bölgesel ve uluslararası arenadan çok önemli isimleri buluşturacak bir konferans



Koferansa İtalya’dan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, İtalya İçişleri Bakanı, 100 belediye başkanı, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği’nden üst düzey temsilciler, uluslararası örgüt ile düşünce kuruluşu temsilcileri katılacak.



Konferana katılacak üst düzey yetkililer arasında İtalya Dış İşleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella , Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, BM Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino, Avrupa Komisyonu eski Başkanı Prof. Romano Prodi, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Galler Prensi Charles(online olarak katılacak) ve İtalya Ulusal Belediyeler Birliği Başkanı Enzo Bianco yer alıyor.