Başkan Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Başkan Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın özel daveti ile gittiği Ankara’da temaslarına başladı. Başkan Harmancı ilk olarak mevkidaşı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

Görüşmede iki kardeş Başkentin yeni dönemde iş birliği alanını genişleterek iki şehir yurttaşlarının faydasına somut uygulamalar yapması için ekiplerini görevlendirme kararı aldılar.

LTB Başkanı Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği arazisini parka çevirme projesi kapsamında iki başkentin gelecek yıl 40’ıncı kardeşlik yılına özel olarak kardeşliğini simgeleyecek 40 adet Kıbrıs zeytini ekilmesi fikrini mevkidaşı Yavaş ile paylaştı.