Başkan Harmancı: “Birlikte Yürümeye Devam Edeceğiz”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Engelsiz Sanat Gecesi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Özel Gereksinimli Çocuklar Sahnedeydi

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi tarafından organize edilen etkinlikte, farklı bölgelerden özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim merkezleri bir araya geldi. Öğrenciler hazırladıkları performanslarla izleyicilere gurur dolu bir gece yaşattı.

Harmancı’dan Mesaj: “Engelleri Aşıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını artırmak için 2014’ten bu yana uyguladıkları çalışmaları aktardı. Harmancı, “Sanattan spora, ulaşımdan eğitime kadar birçok alanda çocuklarımız ve ailelerimizin hizmetindeyiz” dedi.

Eğitim ve Meslek Edindirme

Başkan Harmancı, özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen meslek edindirme kurslarının sonuç verdiğini belirterek, ilk grubun staj programına başladığını, sonraki yıllarda daha fazla bireyin iş sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi.

“Amacımız Kafalardaki Engelleri Kaldırmak”

Harmancı, yalnızca fiziksel değil, zihinsel engelleri kaldırmanın önemine vurgu yaparak, bu tür etkinlik ve politikaların bu amaca hizmet ettiğini ifade etti.

Teşekkür ve Birliktelik Mesajı

Geceye katkıda bulunan tüm kurum ve gönüllülere teşekkür eden Harmancı, ailelerin desteğiyle bu yolda birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi.