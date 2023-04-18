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Başkan Harmancı, Çocuklarla Buluştu 

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Lefkoşa'nın 5 farklı okulundan öğrenciler LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile buluştu.
Başkan Harmancı, Çocuklarla Buluştu 

9 Eylül İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Gelibolu İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu ile Arabahmet İlkokulu'na bağlı öğrencilere, Şehit Tuncer İlkokulu müdürü Hüseyin Tehdit eşlik etti.
 
Başkan Harmancı, belediye meclis toplantılarının gerçekleştirildiği LTB Mimar Mehmet Vahip toplantı salonunda buluştuğu çocuklara, belediyenin temel hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Harmancı ayrıca, LTB El Ele Kreşi, Lefkoşa Çocuk Merkezi, Engelsiz dans kursları, Ritm’orkestra, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk grubu ve  EMAA ile iş birliğinde gerçekleştirilen kurslar hakkında öğrencileri bilgilendirdi. 

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde başkent Lefkoşa’daki tüm çocuklar için etkinlik düzenleneceğini de belirten Harmancı, önceki yıllarda gerçekleştirdikleri Lefkoşa Çocuk Şenliği’nin de yeni eğitim yılı öncesinde yapılacağını söyledi.

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