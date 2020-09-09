Başkan Harmancı: “Eğitim ayrımsız her çocuğun hakkı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eğitimin ayrımsız her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, bu süreçte hiçbir çocuğun eğitimden mahrum edilmemesi gerektiğini önemle vurguladı.

LTB olarak bir başlangıç olması adına 10 adet bilgisayar alımı için girişim başlattıklarını kaydeden Harmancı, “Eminim ki eğitimde fırsat eşitliği için bu kez de bilgisayar, tablet, laptop konusunda el ele verecek ve yine paylaşarak başaracağız” dedi.

LTB’nin eğitim ayrımsız her çocuğun hakkı adı altında başlattığı kampanyaya katkıda bulunmak isteyen yurttaşlar 0548 863 05 82 numaralı hatta hem telefon hem de whatsapp aracılığı ile ulaşabilir.