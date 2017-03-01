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Başkan Harmancı: “her çocuk önemlidir”

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Başkan Harmancı: “her çocuk önemlidir”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen “2016-2017 Kış Dönemi Kurs Sergisi” dün akşam EMAA binasında açıldı.

3 Mart Cuma gününe kadar açık kalacak sergi, 16.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 3 ay boyunca çeşitli yaş gruplarından çocukların katıldığı yaratıcı sanatsal kurslar, “Yaratıcı Minikler” kategorisinde gerçekleştirildi.

Kurslara katılan çocuklara katılım belgesi verilen serginin açılış gecesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile EMAA Başkanı Osman Keten, kısa birer konuşma yaptı.

BAŞKAN HARMANCI: “HER ÇOCUK ÖNEMLİDİR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB ile EMAA arasındaki işbirliğinin bir örnek teşkil ettiğini, uyum içerisinde birlikte çaba sarf ederek güzel sonuçlar yaratıldığını bugün bir kez daha hep birlikte gördüklerini belirterek, kurs öğretmenleri Ozan Özgenler ile Sinem Ertaner’e teşekkür etti.

3 yıldan beridir gerçekleştirilen kurslardan 300’e yakın çocuğun faydalandığını söyleyen Başkan Harmancı, bu rakamın ne kadar güzel ve doğru bir iş yapıldığının göstergesi olduğunu belirtti.

LTB olarak Lefkoşa’ya erişimi olmayan çocukları da unutmadıklarını ifade eden Harmancı, “LTB olarak sorumluluk bölgemiz olan Haspolat’ta uzun yıllar gerekli ve yeterli ilgiyi görmüyordu. Bu elbette adil bir durum değildi. LTB artık Lefkoşa’yı hiç görmemiş Haspolat’ta yaşayan çocuklarla da ilgileniyor. Oradaki çocuklarımızın da hem dans okulları hem de futbol okulları vasıtası ile  gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Çocuk istismarı konusunda da ciddi bir bilinçlenmeye sahip olunması gerektiğinin altını çizen Harmancı, LTB’nin bu konuda da önümüzdeki ay içerisinde gerek sivil toplum örgütleri gerekse de aktivistlerle birlikte önemli bir kampanya gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çocukluktan yetişkinliğe doğru adım atan bireyler için de bazı meslek edindirme ve sanat kursları da düzenleyeceklerinin bilgisini veren Harmancı, bununla birlikte önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek olan kurslara özel gereksinimli bireyleri de dahil etmek LTB olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti.

KETEN: “BU İŞBİRLİĞİ UZUN YILLAR DEVAM ETSİN”

EMAA Başkanı Osman Keten ise yaptığı konuşmada EMAA ile LTB işbirliğinin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu. 
Çocuklarla gerçekleştirilen her çalışmanın sonucunda muhteşem ürünlerinin ortaya çıktığını belirten Keten, çocuklara taş devrinde mağaralara çizilen resimlerle ilgili bazı açılımlar da sundu.

“BAHAR DÖNEMİ KURSLARI 10 MART’TA BAŞLIYOR”

LTB ve EMAA işbirliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları 10 Mart Cuma günü başlıyor.

“Yaratıcı Minikler, Çocuk Atölyesi,  Karakalem-Desen ile Yağlı Boya” kategorilerinde gerçekleştirilecek olan kurslara kayıtlar, 3 Mart tarihinden 10 Mart tarihine kadar mesai saatleri içerisinde LTB Beyaz Masa’dan yaptırılabilecek.

Yaklaşık 3,5 ay sürecek olan ve eğitmenliğini Ozan Özgenler’in yapacağı Yaratıcı Minikler ile eğitmenliğini Sinem Ertaner’in yapacağı Çocuk Atölyesi kurslarına 300 TL karşılığında kayıt yaptırılabiliyor.

Eğitmenliğini Osman Keten’in yapacağı Karakalem-Desen ile Yağlı Boya kategorilerinde gerçekleştirilecek olan kursların kayıt ücreti ise aylık 100 TL olarak belirlendi.

LTB ile EMAA yetkilileri her ailenin sadece kendi çocuğunun kaydını yaptırabileceğini  ve toplu kayıtların kabul edilmeyeceğini belirtti.

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