Başkan Harmancı: “Hiçbir kadın yalnız değildir”

LTB Başkanı Harmancı, LTB Kadın Sığınma Evi’nin bir yıllık faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.Bir yıllık süreçte 20 Kadın ve 25 çocuğa ev hizmeti sağlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yaşam alanı olan Kadın Dayanışma Evi bir yıldır hizmet veriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 2016 yılının Kasım ayında hizmete giren Kadın Sığınma Evi’nin bir yıllık faaliyetlerle ilgili basına ve kamuoyuna bilgilendirmede bulundu.

“Kadın Sığınma evi 7 kadın 14 çocuğa hizmet verecek kapasitede”

LTB Başkanı Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin, Toplumsal Cinsiyet Birimi hizmetleri çerçevesinde şiddet gören kadınlar ve çocukların güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi ve geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için yeterlilik kazanmaları amacı ile kurulduğunu söyledi.

Bir yıllık sürede 20 kadın ve 25 çocuğa hizmet verdiklerini kaydeden Harmancı, 20’den fazla kadına da konaklama hizmeti dışındaki hukuki, psikolojik, iş bulma, sağlık ve eğitim gibi desteklerden faydalandığını belirtti.

Mevcut Kadın Sığınma Evi’nin 7 kadın 14 çocuğa hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getiren Harmancı, evin; çok dikkat çekmeyen, müstakil, çocukların sosyalleşmelerini sağlayan ve güvenlikli bir yapıda olduğunu söyledi.

Harmancı, evin güvenliğinin polisin yanı sıra Alo 185 ekipleri ve LTB zabıtaları tarafından sağlandığını belirterek, sığınma evinin kendisine bağlı 6 LTB personelinin de sadece bu alanda görev yaptığını kaydetti.

Geçen bir yıllık sürede, dünya standartlarında bir hizmet verebileceklerini kanıtladıklarını vurgulayan Harmancı, 40’dan fazla kadına yeterlilik kazanmaları, hukuki, psikolojik, iş bulma, sağlık, Sosyal Hizmetler Daireleri ile işbirliği hizmetleri verildiğini anlattı.

LTB Başkanı Harmancı, evden çıkış yapan kadınların desteklenmesine de devam edildiğini ifade ederek, 14 çocuğa kreş, etüd ve dershane desteği sağladıklarını, eve yerleşmeyen 13 çocuğa da eğitim, psikoloji, gıda, erzak, giyim ve kırtasiye desteği verildiğini söyledi.

Harmancı, kadınlara yeni bir gelecek kurmaları için destek olan sponsorlara da teşekkür etti.

“Yeni Bir Kadın Sığınma Evi için de çalışmalarımız sürüyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca, Avrupa Birliği’nin Lefkoşa’ya yeni bir Kadın Sığınma Evi yapılması projesine onay verdiğini de açıkladı.

Proje sözleşmesinin bu ay imzalanacağını söyleyen Harmancı, 800 bin Euro’luk hibe programının yüzde 40-45’inin bina yapımı için harcanacağını, kalanı ile de projenin 3 yıllık idaresinin yapılacağını anlattı.

Harmancı, yeni Kadın Sığınma Evi’nin, 12 kadına hizmet verecek şekilde inşa edileceğini, ortak yaşam alanlarının yanı sıra bireysel özgürlüklerin korunacağı odaların da bulunacağını belirtti. Harmancı yeni evde, ortak mutfak, çocuk oyun alanları, çalışma odaları olacağını da söyledi.

Sığınma evine başvuruların, ağırlıklı olarak Lefkoşa dışındaki bölgelerden geldiğine dikkat çeken Harmancı, devletin, geçen yıl yapılan çalıştaya sonuç üretmesini ve Aile İçi Şiddet Yasası’nın bir an önce Meclisten geçmesini istedi.

Harmancı basın toplantısında şiddet gören kadınlara da çağrıda bulundu.

Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi her zaman şiddetin karşısında ve direnişçi kadınların yanındadır. Hiçbir kadın yalnız değildir” dedi.