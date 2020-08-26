Başkan Harmancı, K.T. Toplu Taşımacılar Birliği Derneği’ni kabul etti

Lefkoşa TürkBelediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,bir süre önce kurulan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği’ni kabul etti. Menteş Aytaç başkanlığındaki Dernek heyetinde Asbaşkan Mustafa Dağgül ve bazı yönetim kurulu üyeleri yer alırken Başkan Harmancı yeni kurulan derneğe hayırlı olsun dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde ülkedeki toplu taşımacılığın durumu dair görüşler paylaşılırken özellikle başkent Lefkoşa şehiriçi ulaşımında nasıl daha iyi işbirlikleri ve çalışma imkanlarının olduğu da konuşuldu. Ülkede toplu taşımacılık konusunda bir master planı hazırlanması ve tüm uygulamaların bu master planına göre yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.