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Başkan Harmancı: “Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısı gereklidir "

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Başkan Harmancı: “Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısı gereklidir ve başka yerlerdeki kapılar buna ön koşul olarak sunulması kabul edilemez”
Başkan Harmancı: “Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısı gereklidir "

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Colin Stewart eşliğinde ara bölgede incelemelerde bulundular.

Lefkoşa’da açılabilecek yeni geçiş kapıları belediye başkanları ve Colin Stewart buluşmasının ana gündemini oluşturdu. Lefkoşa İmar Planı ekiplerinin de katıldığı inceleme gezisinde, bölgede korunması için acil müdahale gerektiren tarihi binalarla özellikle sel ve taşkın risklerinin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları değerlendirildi.

LTB Başkanı Harmancı, hem savaş günlerinin acı izlerine hem de ortak kültürel mirasın neredeyse bin yıllık örneklerine ev sahipliği yapan ara bölgenin yıllardır insansız kalmasıyla birlikte, bölgede aynı zamanda korunması gereken bir doğal habitat da oluştuğuna dikkat çekti. Harmancı, ara bölgeyi de içine alacak şekilde yapılabilecek yeni açılımlar ve iş birliklerinde tüm bunların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

“Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısı açılması, Kıbrıs Rum Liderliği tarafından başka bölgelerde talep edilen kapıların ön şartı olmamalı”

Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısının açılmasının yıllardır Kıbrıs Rum liderliği tarafından başka bölgelerde talep edilen geçiş kapılarına tutsak edildiğini hatırlatan Harmancı, böyle bir ön koşulun Lefkoşa için kabul edilemez olduğunu ve bu günlerde ortaya çıkan yeni müzakere ortamında bu tutumun değişeceğini umduğunu belirtti.

Harmancı olası tüm yeni geçiş kapılarının açılmasına destek belirtirken, Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısının hem geçişleri kolaylaştırmak hem de şehir trafiğini rahatlatmak açısından büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bu süreçte eğitim ve sağlık nedenleriyle güneye rutin geçiş yapan yurttaşlar için Ledra Palace Kapısı’nın sınırlı da olsa araçlı geçişlere açılmasının gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti ve bu konuda Colin Stewart’ın da inisiyatif almasının önemli olduğunu belirtti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı 18 Kasım Pazartesi günü saat 10:30’da yeni geçiş kapıları gündemiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

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