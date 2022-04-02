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Başkan Harmancı, muhtarlarla belediyeler reformunu görüştü

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Başkan Harmancı, muhtarlarla belediyeler reformunu görüştü
Başkan Harmancı, muhtarlarla belediyeler reformunu görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırları içerisinde yer alan muhtarlar ile Merkez Lefkoşa’da bir araya geldi. Belediyeler reformu konusunun ana gündem maddesi olduğu toplantıya 22 muhtar katıldı.
 

Başkan Harmancı toplantıda belediyeler reformu ile ilgili olarak muhtarlara bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundu. Konuyla ilgili olarak muhtarların geri dönüşlerini alarak değerlendireceklerini ifade eden Başkan Harmancı, böylesi önemli konularda paydaşlarla bir araya gelmenin önemine değindi.
 

Başkan Harmancı, reformun bilimsel veriler çalışılarak, yüzölçümü, nüfus, altyapı, sorumluluk ve kapasiteler ölçülerek temellendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

“Reform süreçleri bilimsel verilerden sonra ve katılımcılık ilkeleri de uygulanarak belli bir zaman dilimine yayılmalıdır”

Başkan Harmancı bu süreç içerisinde muhtarların da olması gerektiğini, LTB’nin başkent belediyesi olmasına rağmen yüz ölçümü en düşük belediye bırakıldığını belediyeye verilen katkılarda her yıl 26 Milyon TL’lik bir kayıp olacağını söyledi.
 

Bu yılın zor bir yıl olacağını belirten Harmancı, belediye sayısının azaltılabileceğini ancak bunun altının doldurulması gerektiğini söyledi ve bunun bir geçiş sürecinin olması gerektiğini söyledi.
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Başkan Harmancı, “Reform süreçleri bilimsel verilerden sonra ve katılımcılık ilkeleri de uygulanarak belli bir zaman dilimine yayılıyor. Örneğin Kıbrıs’ın güneyinde bu geçiş dönemini 2,5 yıl olarak belirledi. Danimarka 1 yıl teknik hazırlıklar yaptı ve 7 yıla yaydı. Yapılması gereken iktidar ve muhalefetin uzlaşarak önce geçiş takvimini belirlemesi ve buna paralel olarak belediye meclislerinin sürece dahil olmasıdır” dedi.

 

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